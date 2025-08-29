General Alvear refuerza la prevención ante la llegada de la tormenta de Santa Rosa

Medidas de prevención del municipio de General Alvear ante la llegada de la tormenta.

El municipio de General Alvear anunció la activación de un operativo especial de prevención y atención ante la llegada de la tradicional tormenta de Santa Rosa , que se espera con fuertes lluvias y ráfagas de viento durante el fin de semana. Autoridades locales instaron a la comunidad a mantenerse alerta y tomar precauciones, sin generar alarma.

El director de Defensa Civil , Javier Velasco , confirmó que, a pedido del Intendente, se conformó un equipo de trabajo con distintas áreas municipales para afrontar posibles contingencias. “Vamos a atravesar un fin de semana con alerta meteorológica. Habrá fuertes lluvias, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros, y vientos intensos” , señaló.

Velasco recomendó evitar actividades al aire libre, conducir con extrema precaución y contar con elementos básicos como linternas y velas ante posibles cortes de energía. También advirtió sobre riesgos asociados al temporal, como la caída de ramas o cables eléctricos. “Los refuerzos en las guardias ya están activos, vamos a trabajar las 24 horas desde nuestra dirección . En caso de emergencia o riesgo, se puede llamar al 2625-668303” , indicó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Emiliano Barbero, detalló que ya se han ejecutado tareas preventivas como la limpieza de colectores pluviales principales y alternativos , así como la poda de árboles en zonas críticas.

“Estamos hablando de muchos milímetros de lluvia en pocos días. Hemos hecho recorridos preventivos y coordinado acciones con Irrigación para la limpieza de desagües, especialmente en barrios como Prensa y San Carlos”, explicó Barbero.

Ambos funcionarios coincidieron en solicitar colaboración a los vecinos. Se recomienda evitar sacar residuos tipo A y B durante el fin de semana para no obstruir el sistema pluvial. “Si no sacamos basura, mejor”, puntualizó Barbero.

La Municipalidad se encuentra trabajando de manera articulada con áreas como salud y distritos, en un esquema de prevención que se viene implementando desde el año pasado. Las autoridades destacaron la importancia de estar informados a través de canales oficiales y actuar con responsabilidad durante el evento climático.

