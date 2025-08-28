Preocupación

Violencia escolar en General Alvear: un niño de 9 años fue agredido y terminó en el hospital

El episodio de violencia ocurrió en General Alvear. El niño fue trasladado al hospital Enfermeros Argetinos y le colocaron un cuello ortopédico.

Un grave hecho de violencia escolar conmocionó a la comunidad educativa de General Alvear﻿

Un grave hecho de violencia escolar conmocionó a la comunidad educativa de General Alvear﻿

Andr
 Por Carla Canizzaro

Un grave hecho de violencia escolar conmocionó a la comunidad educativa de General Alvear. El episodio ocurrió en la escuela Carlos María, donde un niño de 9 años fue agredido por un compañero y debió ser trasladado al hospital Enfermeros Argentinos, donde recibió atención médica y se le colocó un cuello ortopédico.

En diálogo con Noticiero Andino, Brenda Milano, madre del menor, relató la dolorosa situación que vivió su hijo dentro del establecimiento. Según explicó, el ataque ocurrió al finalizar el recreo, cuando los estudiantes se disponían a ingresar al aula.

Fuerte episodio de violencia

Lo agarró del pelo, le pegó varias piñas y después me llamaron de la escuela para avisarme que mi nene estaba descompuesto. Al llegar a dirección me contaron lo sucedido y que ya lo habían llevado al hospital”, señaló Milano.

Embed - VIOLENCIA ESCOLAR: GRAVE DENUNCIA POR AGRESIÓN A UN NIÑO

Al arribar al centro de salud, la mujer encontró a su hijo con un cuello ortopédico y visiblemente afectado. “Estaba pálido, asustado… verlo en esa situación me dolió muchísimo”, expresó.

La madre del agresor se disculpó por lo ocurrido, aunque Brenda Milano adelantó que tomará medidas al respecto. Además, hizo un fuerte llamado a la reflexión sobre la problemática del bullying: “A la escuela los chicos van a aprender, no a golpearse ni a burlarse. Es necesario que se hable de este tema y que se tomen medidas”.

Finalmente, la madre advirtió que el menor no quiere regresar a clases por el miedo que le generó el episodio. “Mi hijo tiene pánico de volver a la escuela. Por eso pido que todas las madres tomen conciencia y hablen con sus hijos. Lo que le pasó a mi nene, mañana le puede pasar a una nena, y es muy terrible”, concluyó.

Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

