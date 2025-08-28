Dejaron todo para salvarse

Una familia regresó a Mendoza por recibir tiros y amenazas en Chile

Una familia mendocina que vivía en Coquimbo debió regresar de urgencia tras sufrir ataques y amenazas por ser hincha de Independiente.

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió abandonar la ciudad de Coquimbo

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió abandonar la ciudad de Coquimbo

 Por Carla Canizzaro

Una familia mendocina que residía en Coquimbo, Chile, desde hacía casi diez años, se vio obligada a regresar a Mendoza luego de sufrir ataques y amenazas de muerte. El hecho ocurrió tras el partido de Independiente con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Amenazas en Coquimbo tras el partido de Independiente

La pareja y su hijo, identificados como hinchas del club de Avellaneda, relataron que todo comenzó cuando, tras los disturbios en el estadio, recibieron la noticia de que la camioneta de los suegros había sido atacada. “Al principio pensamos que había sido una pedrada, pero después vimos en las cámaras de seguridad que en realidad habían disparado contra la camioneta y la casa. Dejaron insultos y hasta pegatinas de la U de Chile”, explicó la mujer.

Lee además
Un incendio en calle Santa Rita, Las Heras, fue controlado tras un operativo conjunto de bomberos
No hay víctimas

Un incendio en Las Heras fue controlado tras un amplio operativo
El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael
Embed - UNA FAMILIA REGRESÓ A MENDOZA POR TIROS Y AMENAZAS EN CHILE

La violencia escaló rápidamente: mientras los suegros radicaban la denuncia, otra camioneta pasó por el frente de la vivienda filmando, insultando y amenazando. Paralelamente, su marido comenzó a recibir mensajes intimidatorios por redes sociales desde perfiles falsos. “Nos tenían fichados a los tres. Decían que si nos veían en el centro nos iban a pasar cosas”, contó.

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió abandonar la ciudad de Coquimbo. “Los mismos carabineros nos recomendaron que nos fuéramos, porque además de las denuncias, corría la voz de que éramos argentinos e hinchas de Independiente, y hasta nos advirtieron que podían arrojar molotov a la casa”, señaló la víctima.

Incidentes Independiente
La violencia escaló rápidamente en el encuentro de Copa Sudamericana

La violencia escaló rápidamente en el encuentro de Copa Sudamericana

El viaje de retorno fue improvisado y desesperado: “No tuvimos tiempo de guardar nada, nos vinimos solo con una mochila con ropa y con lo puesto. Primero llegamos a Santiago, nos quedamos en la casa de un familiar, y cuando abrió el paso fronterizo nuestra familia en Mendoza nos envió pasajes para regresar”.

Los planes de la familia para el futuro

Ya instalados en Mendoza, la familia busca rehacer su vida. Están iniciando los trámites para que su hijo pueda comenzar la escuela y planean regresar a Chile únicamente para retirar sus pertenencias y vender lo que quedó. “Queremos quedarnos acá. Lo más importante fue proteger a nuestro hijo”, subrayaron.

En su testimonio, remarcaron que no responsabilizan a toda la comunidad chilena, sino a un grupo reducido de violentos. “No avalamos la violencia de ninguno de los bandos. Por culpa de un grupo de inadaptados quedamos todos metidos en la misma bolsa. La mayoría de la gente no tenía la culpa”, afirmaron.

Finalmente, advirtieron sobre el impacto turístico que podría tener la violencia en la región de Coquimbo, muy visitada por mendocinos y sanjuaninos durante el verano: “Se escuchan amenazas contra autos con patente argentina. Esto puede afectar mucho a la zona”.

*Con información periodística de Emilce Vargas Ferrara

Temas
Seguí leyendo

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

Violencia escolar en General Alvear: un niño de 9 años fue agredido y terminó en el hospital

La Policía de Mendoza secuestró luminarias tras allanamientos en Lavalle y Las Heras

Megaoperativo policial en Tupungato: 16 aprehendidos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Accidente vial en Luján de Cuyo: un adolescente resultó herido tras ser atropellado por un colectivo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

LO QUE SE LEE AHORA
La víctima intentaba cruzar la calzada de sur a norte y fue atropellada
Tragedia

Accidente vial en Luján de Cuyo: una mujer murió tras ser atropellada por un auto

Las Más Leídas

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este jueves 28 de agosto. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, habló sobre sus propuestas y mucho más de cara a las elecciones 2025.
Entrevista

Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

La Voz Argentina: quién fue el único salvado por Miranda! y cuántos restan cantar en los Playoffs video
Sorpresa

La Voz Argentina: quién fue el único salvado por Miranda! y cuántos restan cantar en los Playoffs

Te Puede Interesar

El campo argentino pierde confianza en el plan económico y frena inversiones en 2025
Política Agropecuaria

El campo argentino pierde confianza en el plan económico y frena inversiones en 2025

Por Marcelo López Álvarez
Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes
evacuación

Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

Por Sitio Andino Política
El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Por Pablo Segura