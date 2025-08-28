evacuación

Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

Karina Milei se mostró con Lisandro Almirón, el candidato de la Libertad Avanza en la provincia. Pero tuvo que interrumpir la marcha.

Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

Por Sitio Andino Política

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada esta tarde en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón.

Lee además
Javier Milei apuntó contra las denuncias de coimas y dijo que los ataques me envalentonan
declaraciones

Milei apuntó contra las denuncias de coimas y dijo que "los ataques me envalentonan"
El Presidente evitó referirse a la polémica del momento video
Video

Milei respaldó a su hermana Karina en medio de las sospechas por presuntas coimas

La comitiva de la hermana del Presidente solo pudo recorrer una cuadra en Corrientes, en medio de golpes y empujones. Frente a ese escenario, la custodia presidencial decidió evacuar a los funcionarios y llevárselos en una camioneta negra. Mientras tanto, los manifestantes afines a La Libertad Avanza y personas contrarias al Gobierno mantuvieron enfrentamientos.

image

La policía de la zona detuvo a dos personas por los incidentes

Por lo sucedido, la policía de la zona detuvo a dos personas. Un grupo de ellos ya se encontraba en el lugar desde antes de la llegada de Karina y Menem, reclamando por los recortes en Discapacidad y la situación de las jubilaciones. Además, insultaban a los seguidores del Presidente que se presentaron con banderas de LLA y vestimentas violetas.

“Le roban a los jubilados y a los discapacitados. La hermana de Milei le está robando al pueblo”, dijo una mujer que estaba en contra de la presencia de la secretaria general de la Presidencia. Además, aseguró que era militante de Gustavo Valdés, el actual gobernador de Corrientes.

En la previa del cierre de campaña de Almirón, el candidato dejó trascender el temor por posibles incidentes durante la recorrida.

Los hechos se dan tras las agresiones que sufrió la comitiva presidencial en Lomas de Zamora, este miércoles. Allí, personas contrarias a las ideas libertarias arrojaron piedras contra la camioneta que transportaba al jefe de Estado.

Temas
Seguí leyendo

El escándalo de los audios golpea a Javier y Karina Milei en las redes sociales

Martín Menem y las supuestas coimas en el Gobierno Nacional: "Pongo las manos en el fuego" por Lule y Karina

En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

Guillermo Francos niega corrupción y vincula las denuncias con el debate por la ley de discapacidad

Escándalo de coimas golpea a Javier Milei: su imagen digital se desploma al 59%

El video de Alberto en el que acusa al Gobierno de "meter los deditos en el tarro"

Coimas en Discapacidad: el Gobierno se despega y la Justicia secuestra material clave

Los ganadores y perdedores que dejó el cierre de listas para las elecciones 2025

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a diversos grupos de empleados estatales.
Boletín Oficial

Alivio en los bolsillos: el Gobierno de Mendoza confirmó subas para un grupo de estatales

Las Más Leídas

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos
COMERCIO ELECTRÓNICO

Cómo comprar online en Tierra del Fuego tecnología más barata y con beneficios impositivos

Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este jueves 28 de agosto. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Jorge Difonso, habló sobre sus propuestas y mucho más de cara a las elecciones 2025.
Entrevista

Jorge Difonso: su propuesta para Mendoza, su dolor con Morillas, la nota a Cornejo y a Milei

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial a diversos grupos de empleados estatales.
Boletín Oficial

Alivio en los bolsillos: el Gobierno de Mendoza confirmó subas para un grupo de estatales

Te Puede Interesar

Comercio bilateral: Argentina acumula un déficit récord con China en el primer semestre
Deficit comercial

Comercio bilateral: Argentina acumula un déficit récord con China en el primer semestre

Por Marcelo López Álvarez
Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes
evacuación

Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

Por Sitio Andino Política
El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Por Pablo Segura