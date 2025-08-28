Momentos de tensión en la caravana de Martín Menem y Karina Milei en Corrientes

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Mile i , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada esta tarde en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón.

La comitiva de la hermana del Presidente solo pudo recorrer una cuadra en Corrientes, en medio de golpes y empujones. Frente a ese escenario, la custodia presidencial decidió evacuar a los funcionarios y llevárselos en una camioneta negra . Mientras tanto, los manifestantes afines a La Libertad Avanza y personas contrarias al Gobierno mantuvieron enfrentamientos.

Por lo sucedido, la policía de la zona detuvo a dos personas. Un grupo de ellos ya se encontraba en el lugar desde antes de la llegada de Karina y Menem, reclamando por los recortes en Discapacidad y la situación de las jubilaciones. Además, insultaban a los seguidores del Presidente que se presentaron con banderas de LLA y vestimentas violetas.

“Le roban a los jubilados y a los discapacitados. La hermana de Milei le está robando al pueblo”, dijo una mujer que estaba en contra de la presencia de la secretaria general de la Presidencia. Además, aseguró que era militante de Gustavo Valdés, el actual gobernador de Corrientes.

En la previa del cierre de campaña de Almirón, el candidato dejó trascender el temor por posibles incidentes durante la recorrida.

Los hechos se dan tras las agresiones que sufrió la comitiva presidencial en Lomas de Zamora, este miércoles. Allí, personas contrarias a las ideas libertarias arrojaron piedras contra la camioneta que transportaba al jefe de Estado.