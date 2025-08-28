River y Unión juegan en Mendoza por la Copa Argentina: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate se medirá con Unión de Santa Fe este jueves a las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro será arbitrado por Carlos Gariano y transmitido en vivo por TyC Sports. El ganador enfrentará a Racing en cuartos de final.
El equipo de Marcelo Gallardo llega con confianza tras eliminar a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0) en instancias anteriores. En el plano local, es líder de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que Vélez y San Lorenzo, aunque viene de empatar con Lanús el fin de semana.
En la Copa Libertadores, River se mantiene con vida tras superar en los penales a Libertad de Paraguay, lo que refuerza la ilusión internacional. Gallardo apostaría por su mejor once titular, con figuras de jerarquía, para no dejar margen a las sorpresas.
Unión, con ilusión en la Copa Argentina y regularidad en el Clausura
El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, llega a Mendoza con entusiasmo. Para alcanzar esta instancia, goleó 3-1 a Colegiales y eliminó por penales a Rosario Central. En el Torneo Clausura, marcha quinto en la Zona A con 9 puntos, a solo tres de Estudiantes, el líder.
Con un plantel en crecimiento y un funcionamiento sólido, Unión intentará dar el golpe en Mendoza para meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina, en un duelo que promete intensidad y emoción hasta el final.