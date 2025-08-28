el Millo ante el tate

River y Unión juegan en Mendoza por la Copa Argentina: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate choca con Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

River la tiene complicada.

 Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético River Plate se medirá con Unión de Santa Fe este jueves a las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro será arbitrado por Carlos Gariano y transmitido en vivo por TyC Sports. El ganador enfrentará a Racing en cuartos de final.

El presente de River en tres frentes

El equipo de Marcelo Gallardo llega con confianza tras eliminar a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0) en instancias anteriores. En el plano local, es líder de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que Vélez y San Lorenzo, aunque viene de empatar con Lanús el fin de semana.

En la Copa Libertadores, River se mantiene con vida tras superar en los penales a Libertad de Paraguay, lo que refuerza la ilusión internacional. Gallardo apostaría por su mejor once titular, con figuras de jerarquía, para no dejar margen a las sorpresas.

Unión, con ilusión en la Copa Argentina y regularidad en el Clausura

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, llega a Mendoza con entusiasmo. Para alcanzar esta instancia, goleó 3-1 a Colegiales y eliminó por penales a Rosario Central. En el Torneo Clausura, marcha quinto en la Zona A con 9 puntos, a solo tres de Estudiantes, el líder.

Con un plantel en crecimiento y un funcionamiento sólido, Unión intentará dar el golpe en Mendoza para meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina, en un duelo que promete intensidad y emoción hasta el final.

La síntesis del Club Atlético River Plate

Los resultados de la Copa Argentina de fútbol

