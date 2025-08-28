River y Unión juegan en Mendoza por la Copa Argentina: hora y dónde verlo

River la tiene complicada.

Por Martín Sebastián Colucci







El Club Atlético River Plate se medirá con Unión de Santa Fe este jueves a las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro será arbitrado por Carlos Gariano y transmitido en vivo por TyC Sports. El ganador enfrentará a Racing en cuartos de final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1960871571075072109&partner=&hide_thread=false @RiverPlate está en #Mendoza para su duelo de los octavos de final de la @Copa_Argentina ante @clubaunion. Te mostramos en @sitioandinomza la fiesta de sus hinchas en la llegada del plantel.https://t.co/t7PMd7H3Wf — Sebastián Colucci (@MSColucci) August 28, 2025 El presente de River en tres frentes El equipo de Marcelo Gallardo llega con confianza tras eliminar a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0) en instancias anteriores. En el plano local, es líder de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que Vélez y San Lorenzo, aunque viene de empatar con Lanús el fin de semana.

En la Copa Libertadores, River se mantiene con vida tras superar en los penales a Libertad de Paraguay, lo que refuerza la ilusión internacional. Gallardo apostaría por su mejor once titular, con figuras de jerarquía, para no dejar margen a las sorpresas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1960900147581227049&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA RIVER! pic.twitter.com/V04KI5Devi — River Plate (@RiverPlate) August 28, 2025 Unión, con ilusión en la Copa Argentina y regularidad en el Clausura El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, llega a Mendoza con entusiasmo. Para alcanzar esta instancia, goleó 3-1 a Colegiales y eliminó por penales a Rosario Central. En el Torneo Clausura, marcha quinto en la Zona A con 9 puntos, a solo tres de Estudiantes, el líder.

Con un plantel en crecimiento y un funcionamiento sólido, Unión intentará dar el golpe en Mendoza para meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina, en un duelo que promete intensidad y emoción hasta el final.