Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Un colectivo que viajaba con varios pasajeros por el Acceso Sur hacia el norte, sufrió un grave accidente vial en Godoy Cruz , dejando a al menos 8 pasajeros heridos, al parecer, sin revestir gravedad, aunque el siniestro causa demoras en el tránsito.

El siniestro ocurrió a las 7 de este jueves en el cruce con Sarmiento y el transporte público, en el que viajaban varios pasajeros, cayó desde el Acceso Sur a la lateral este, donde quedó detenido.

Testigos dijeron que, posiblemente, el conductor del rodado, se quedó dormido y que, de milagro, no volcó, lo que podría haber generado mayor gravedad en las lesiones de los damnificados.

De acuerdo a las primeras informaciones, el transporte de la Línea 700, interno 268 , circulaba por el Acceso Sur hacia el norte y tras cruzar Sarmiento, por causas que se intentan esclarecer, el chofer perdió el dominio del colectivo, por lo que cayó hacia la Lateral Este.

En ese trayecto chocó con un poste de luz y atravesó una acequia, sufriendo la unidad importantes daños.

En el micro, que hace el expreso Agrelo-Ciudad de Mendoza, viajaban decenas de pasajeros, incluso una mujer con su bebé. Al menos ocho de estos sufrieron golpes, aunque afortunadamente, en principio, ninguno revestía gravedad. Entre los damnificados está una mujer embarazada y un menor de 3 años.

El accidente vial generó un importante operativo desplegado por la Policía de Mendoza. Llegaron al lugar también varias ambulancias y personal de Tránsito Municipal.

Durante horas el tránsito en la mano hacia el norte estuvo con importantes demoras mientras los peritos realizaban los trabajos de rigor en el lugar.

Por su parte, varios de los pasajeros debieron ser atendidos también por una crisis de nervios sufridas tras el siniestro vial.

Justamente ayer miércoles se originó otro accidente vial de gravedad cuando una camioneta volcó y cayó a un canal. En esa ocasión, también de milagro, no hubo heridos de gravedad.