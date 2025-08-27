no hubo heridos graves

Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

Dos autos protagonizaron un terrible accidente vial en Guaymallén. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

El vuelco causó preocupación en transeúntes de esa zona de Guaymallén.&nbsp;

El vuelco causó preocupación en transeúntes de esa zona de Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un accidente vial ocurrido en Guaymallén esta mañana no dejó heridos de gravedad de milagro, cuando tras un choque un auto quedó completamente volcado en el interior de un cauce, aunque afortunadamente todos los ocupantes del rodado pudieron salir del mismo.

El siniestro se originó a las 5.30 en Profesor Mathus y Nuestra Señora del Carmen de Guaymallén, cuando el coche que terminó volcado se dirigía al hospital Notti para llevar a un menor de edad, dijeron testigos del siniestro.

Lee además
El Espacio Cultural Julio Le Parc.
Humor y pertenencia

El Espacio Cultural Julio Le Parc recibe en escena la aclamada comedia teatral "Glorias del Este"
importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de policia federal
allanamientos en el gran mendoza

Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal
Choque y vuelco guaymallen

El control de alcoholemia a ambos conductores arrojó resultado negativo, dijeron fuentes policiales que trabajaron en la escena del accidente vial.

Grave accidente vial en Guaymallén

Según la reconstrucción de los hechos, el coche que se llevó la peor parte del accidente fue un VW Voyage, dominio JFW299, que circulaba por Profesor Mathus hacia el oeste y al llegar al cruce con Nuestra Señora Del Carmen, chocó con un VW Gol Trend, patente AB241ZP, que hacía lo suyo por esa calle al norte.

Accidente vial Guaymallen vuelco

Como consecuencia del impacto, el Voyage, que estaba al mando de una mujer de 37 años acompañada por su pareja e hijo menor, volcó y cayó al canal, que afortunadamente tenía poca agua.

Las víctimas, que se dirigían al hospital Notti porque el niño tenía fiebre, salvaron su vida de milagro. En tanto que el conductor del Gol, de 35 años, también resultó ileso.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal, Científica y efectivos de la Comisaría 57 de Guaymallén, entre otros.

El lunes pasado, en otro accidente vial ocurrido en Guaymallén, falleció un motociclista tras sufrir un choque en calle Severo del Castillo.

Temas
Seguí leyendo

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Video: cámaras del CEO y acción del 911 permiten frustrar un robo y detener a un sospechoso en Guaymallén

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Guaymallén: qué investiga la justicia por el hombre acusado de matar a su padre

Un hombre quedó detenido por el homicidio de su padre en Guaymallén

Creen que mató en Guaymallén por una infidelidad y ahora irá a juicio por jurado

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

Obras conjuntas: Guaymallén y AYSAM transforman la infraestructura vial y de saneamiento

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
no hubo heridos

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas sociales.
Convocatoria

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

Te Puede Interesar

El modo campaña queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre.
CUENTA REGRESIVA

Elecciones 2025: así arranca la campaña política que concentrará la atención durante dos meses en Mendoza

Por Cecilia Zabala
El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local
QUÉ DICEN DESDE EL SECTOR

El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local

Por Soledad Maturano
Accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
no hubo heridos

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura