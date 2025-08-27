Milagro en Guaymallén: llevaban a su hijo al Notti, volcaron y se salvaron

El vuelco causó preocupación en transeúntes de esa zona de Guaymallén.

Un accidente vial ocurrido en Guaymallén esta mañana no dejó heridos de gravedad de milagro, cuando tras un choque un auto quedó completamente volcado en el interior de un cauce, aunque afortunadamente todos los ocupantes del rodado pudieron salir del mismo.

El siniestro se originó a las 5.30 en Profesor Mathus y Nuestra Señora del Carmen de Guaymallén , cuando el coche que terminó volcado se dirigía al hospital Notti para llevar a un menor de edad, dijeron testigos del siniestro.

allanamientos en el gran mendoza Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal

Humor y pertenencia El Espacio Cultural Julio Le Parc recibe en escena la aclamada comedia teatral "Glorias del Este"

El control de alcoholemia a ambos conductores arrojó resultado negativo, dijeron fuentes policiales que trabajaron en la escena del accidente vial.

Según la reconstrucción de los hechos , el coche que se llevó la peor parte del accidente fue un VW Voyage, dominio JFW299, que circulaba por Profesor Mathus hacia el oeste y al llegar al cruce con Nuestra Señora Del Carmen, chocó con un VW Gol Trend, patente AB241ZP, que hacía lo suyo por esa calle al norte.

Accidente vial Guaymallen vuelco

Como consecuencia del impacto, el Voyage, que estaba al mando de una mujer de 37 años acompañada por su pareja e hijo menor, volcó y cayó al canal, que afortunadamente tenía poca agua.

Las víctimas, que se dirigían al hospital Notti porque el niño tenía fiebre, salvaron su vida de milagro. En tanto que el conductor del Gol, de 35 años, también resultó ileso.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal, Científica y efectivos de la Comisaría 57 de Guaymallén, entre otros.

El lunes pasado, en otro accidente vial ocurrido en Guaymallén, falleció un motociclista tras sufrir un choque en calle Severo del Castillo.