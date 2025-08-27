El centro cultural que no podés dejar de visitar en Guaymallén y todo lo que ofrece

En el departamento de Guaymallén se encuentra el emblemático Espacio Cultural Julio Le Parc , un espacio cultural que se destaca no solo por sus atractivas propuestas, sino también por ser un destino ideal para quienes realizan turismo interno en la provincia de Mendoza .

El Espacio Cultural Julio Le Parc se encuentra entre las calles Mitre y Godoy Cruz, en el departamento de Guaymallén, a solo 2,8 km de la Ciudad de Mendoza (aproximadamente 9 minutos en auto).

De acuerdo con datos oficiales, este destacado espacio abrió sus puertas en octubre de 2012 , con la misión de fomentar un nuevo modelo de consumo y producción de bienes y servicios culturales, al mismo tiempo que revaloriza el patrimonio artístico, simbólico y material de la provincia.

Espacio Cultural Julio Le Parc: un destino imperdible que tenés que visitar

Recibe su nombre del emblemático artista plástico mendocino Julio Le Parc , reconocido mundialmente por su aporte al arte y por abrir nuevas posibilidades expresivas contemporáneas.

El sitio ofrece teatro, música, danza y muchas otras propuestas culturales, convirtiéndose en un sitio icónico de Mendoza. Quienes lo visitan destacan tanto su belleza arquitectónica como su comodidad para disfrutar de las actividades.

