El centro cultural que no podés dejar de visitar en Guaymallén y todo lo que ofrece

Fascinante

Visitá este destacado espacio cultural en Guaymallén, perfecto para quienes quieren disfrutar del arte y la cultura en la provincia de Mendoza.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Guaymallén se encuentra el emblemático Espacio Cultural Julio Le Parc, un espacio cultural que se destaca no solo por sus atractivas propuestas, sino también por ser un destino ideal para quienes realizan turismo interno en la provincia de Mendoza.

El espacio cultural Julio Le Parc.
El Espacio Cultural Julio Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc se encuentra entre las calles Mitre y Godoy Cruz, en el departamento de Guaymallén, a solo 2,8 km de la Ciudad de Mendoza (aproximadamente 9 minutos en auto).

El Espacio Cultural Julio Le Parc.
Espacio Cultural Julio Le Parc (2)
De acuerdo con datos oficiales, este destacado espacio abrió sus puertas en octubre de 2012, con la misión de fomentar un nuevo modelo de consumo y producción de bienes y servicios culturales, al mismo tiempo que revaloriza el patrimonio artístico, simbólico y material de la provincia.

Cómo llegar al Espacio Cultural Julio Le Parc

Recibe su nombre del emblemático artista plástico mendocino Julio Le Parc, reconocido mundialmente por su aporte al arte y por abrir nuevas posibilidades expresivas contemporáneas.

Espacio Cultural Julio Le Parc (3)
"El nombre del Espacio Cultural Julio Le Parc honra al célebre artista plástico de Mendoza, Julio Le Parc

El sitio ofrece teatro, música, danza y muchas otras propuestas culturales, convirtiéndose en un sitio icónico de Mendoza. Quienes lo visitan destacan tanto su belleza arquitectónica como su comodidad para disfrutar de las actividades.

