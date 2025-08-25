El Espacio Cultural Julio Le Parc recibe en escena la aclamada comedia teatral "Glorias del Este"

Vuelve a la cartelera teatral “Glorias del Este”, la comedia protagonizada por Aníbal Villa y Marcelo Lacerna . La obra de teatro se presentará el sábado 30 de agosto en la Sala Tejada Gómez, del Espacio Cultural Julio Le Parc. Localidades disponibles por EntradaWeb

Bajo la dirección de Daniel Posada , en este espectáculo teatral que fue seleccionado para participar de la próxima edición del Festival de Estrenos , la dupla actoral hace de las suyas interpretando a los únicos sobrevivientes de la comisión directiva de un club de barrio.

Inspirada en la obra original “Más muertos que vivos” (de María Rosa Pfeiffer) , y con textos del mismo Villa, la puesta cuenta la historia de Polo y Justino, y cómo estos dos personajes intentan sacar a flote a su querida institución deportiva. Una de las maneras que encuentran para lograrlo es seguir entrenando con “El Sapo”, el deporte con el cual se han destacado a nivel nacional. Un campeonato internacional de Sapo que se realizará en la mágica ciudad de las Vegas, aparece ante ellos como la salvación para que este modesto club siga ofreciendo servicios a los socios que aún concurren al mismo.

El amor por un lugar de pertenencia termina reuniendo sobre en un mismo escenario a dos referentes de la actuación mendocina , en una propuesta tan divertida como entrañable. Una obra que a través del código del humor, habla sobre la amistad, la fuerza de lo colectivo y lo importante que es poner el corazón en causas que pueden parecer perdidas.

image

Del Espacio Cultural Julio Le Parc en Guaymallén al Festival de Estrenos en Ciudad

“Glorias del Este” tuvo su estreno en mayo del 2024 en el Teatro Quintanilla y desde ese momento fue enamorando al público en cada presentación que tuvo. En el inicio la dirección de la obra estuvo a cargo de Claudio Martínez (querido artista y referente del teatro mendocino que falleció en el 2021), y actualmente ese rol lo lleva adelante Daniel Posada.

Con este rico recorrido, el elenco ya transita con éxito un segundo ciclo dentro de la cartelera teatral de la provincia.

Antes de que se presente en el Festival de Estrenos (el prestigioso certamen teatral organizado por la Municipalidad de Mendoza), el público tendrá la oportunidad de ver la obra el próximo sábado 30 de agosto, a las 21.30hs, en la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc del departamento de Guaymallén. Las entradas se pueden adquirir por EntradaWeb a un valor de $10.000.