Creatividad y trabajo en equipo

Maipú municipio celebra cuatro décadas de kioscos estudiantiles

Maipú municipio invita a compartir recuerdos, fotos y anécdotas para crear un gran álbum colectivo aniversario que celebre generaciones de historias.

Maipú Municipio celebra 40 años de los kioscos.

Maipú Municipio celebra 40 años de los kioscos.

La Municipalidad de Maipú prepara un gran festejo por los 40 años de sus tradicionales kioscos, una edición cargada de emoción y nostalgia. Por eso, desde el Municipio se invita a toda la comunidad a ser parte de los festejos, compartiendo sus recuerdos, historias y anécdotas.

El objetivo es que todos los maipucinos y maipucinas participen activamente en este aniversario, que será especial al reunir las historias de 40 generaciones que vivieron experiencias compartidas. Los vecinos pueden enviar una foto, un recuerdo, una anécdota o cualquier aporte que deseen sumar a este verdadero álbum de memorias.

image

Maipú Municipio y sus tradicionales kioscos de colegios secundarios

Amores para toda la vida, amistades imborrables y chistes que quedan para siempre vuelven a la memoria de cada maipucino y maipucina cuando se rememoran los kioscos, que han sido escenarios de historias compartidas, de lazos y de valores que marcaron a generaciones enteras.

Los kioscos de Maipú son una tradición de los colegios secundarios, donde las promociones de todos los establecimientos ponen a prueba su ingenio, trabajo en equipo y creatividad. El armado de los muñecos es el resultado de semanas de esfuerzo, ideas fallidas y desechadas, y la habilidad de todos los estudiantes.

Los interesados en participar pueden enviar sus historias y fotografías a través del siguiente formulario de Google: https://bit.ly/4mBfQPQ y sumarse a una celebración que promete emociones, recuerdos y muchas sorpresas para toda la comunidad.

