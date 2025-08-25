Imputaron a los patovicas que agredieron a un joven en Chacras pero quedaron libres bajo fianza

Este lunes, la Justicia imputó a dos patovicas por agredir a un adolescente de 16 años a la salida del reconocido salón de fiestas Desert ubicado en Chacras de Coria . Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la causa quedó caratulada como lesiones leves.

El delito de lesiones leves está contemplado en el artículo 89 del Código Penal , y prevé una pena de 1 mes a 1 año de prisión .

Ambos custodios recuperaron la libertad tras abonar una fianza de 500 mil pesos cada uno . Además, deberán cumplir con ciertas restricciones: la prohibición de acercarse o contactar a la víctima y la obligación de presentarse semanalmente a firmar en la Fiscalía.

Un violento ataque a un adolescente de 16 años por parte de personal de seguridad privada de un salón de eventosde Chacras de Coria , Luján de Cuyo, quedó grabado y fue compartido por la madre del joven , para que el caso se haga público.

Según el relato de la víctima, la agresión ocurrió a las 2 de este domingo 24 de agosto, en el predio de “Desert Gala”, donde se celebraba un cumpleaños de 15.

El muchacho, junto a otros amigos, pidió un vehículo de una aplicación de viajes para volver a su casa, cuando advirtió que había olvidado la campera con un cargador de celular en el interior del salón.

Siguiendo lo descrito por el menor, exhibió a un “patovica” el número que le habían otorgado en el guardarropa, por lo cual se le permitió volver a ingresar.

Sin embargo, una vez en el interior, el joven fue atacado “sin motivo” por el personal, según la presentación judicial que hizo ante la Unidad Fiscal de Luján de Cuyo.