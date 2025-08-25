Cuánto pagaron

Imputaron a los patovicas que agredieron a un joven en Chacras pero quedaron libres bajo fianza

Los dos patovicas fueron imputados por agredir a un adolescente en Chacras de Coria. Pagaron fianza y deberán cumplir medidas judiciales.

La causa quedó caratulada como lesiones leves

 Por Carla Canizzaro

Este lunes, la Justicia imputó a dos patovicas por agredir a un adolescente de 16 años a la salida del reconocido salón de fiestas Desert ubicado en Chacras de Coria. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la causa quedó caratulada como lesiones leves.

El delito de lesiones leves está contemplado en el artículo 89 del Código Penal, y prevé una pena de 1 mes a 1 año de prisión.

La Justicia imputó a dos patovicas por agredir a un adolescente de 16 años

Ambos custodios recuperaron la libertad tras abonar una fianza de 500 mil pesos cada uno. Además, deberán cumplir con ciertas restricciones: la prohibición de acercarse o contactar a la víctima y la obligación de presentarse semanalmente a firmar en la Fiscalía.

Violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria

Un violento ataque a un adolescente de 16 años por parte de personal de seguridad privada de un salón de eventosde Chacras de Coria, Luján de Cuyo, quedó grabado y fue compartido por la madre del joven, para que el caso se haga público.

Según el relato de la víctima, la agresión ocurrió a las 2 de este domingo 24 de agosto, en el predio de “Desert Gala”, donde se celebraba un cumpleaños de 15.

El muchacho, junto a otros amigos, pidió un vehículo de una aplicación de viajes para volver a su casa, cuando advirtió que había olvidado la campera con un cargador de celular en el interior del salón.

Siguiendo lo descrito por el menor, exhibió a un “patovica” el número que le habían otorgado en el guardarropa, por lo cual se le permitió volver a ingresar.

Sin embargo, una vez en el interior, el joven fue atacado “sin motivo” por el personal, según la presentación judicial que hizo ante la Unidad Fiscal de Luján de Cuyo.

Por Carla Canizzaro
