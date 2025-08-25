la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Un trágico accidente vial en Guaymallén se cobró la vida de un joven. En la nota, los detalles del siniestro.

El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.

El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un joven de 26 años, que mañana cumplía años, protagonizó un trágico accidente vial en Guaymallén en la mañana de este lunes y por estas horas la policía intenta determinar cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida del conductor del rodado.

El siniestro ocurrió a las 6.30 de este lunes en calle Severo del Castillo, a unos 150 metros al sur del cruce con Ruta 20, en Los Corralitos, Guaymallén.

Lee además
Atropelló a un grupo de jóvenes y se dio a la fuga
Imágenes sensibles

Aterrador video: atropelló a varios jóvenes tras una fiesta y se fugó del lugar
Choque en Tunuyán: el conductor sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Scaravelli
Quedó internado

Un hombre alcoholizado chocó en Tunuyán y sufrió severas heridas

La víctima, identificada por las autoridades policiales como Eduardo Rubio , habría protagonizado el accidente vial en solitario, sin la participación de algún otro vehículo, dijeron fuentes policiales de acuerdo a las primeras pericias. Mañana cumplía 27 años.

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Según la reconstrucción del hecho, se sabe que la víctima fatal manejaba una moto Corven Triax, dominio A225PSC, cuando se originó el choque.

Choque Guaymallen (5)
Nuevo accidente vial con fallecidos en la provincia, esta vez, en Guaymallén.

Nuevo accidente vial con fallecidos en la provincia, esta vez, en Guaymallén.

Desde el CEO, personal de cámaras informó que una de estas captó el momento del siniestro, indicando que el joven circulaba en su moto y en un momento choca contra el bulevar, para luego caer al asfalto.

Producto de esto, el motociclista sufrió heridas de consideración y lamentablemente falleció a los pocos minutos.

En la escena del siniestro trabajaron policías de la Comisaría 58 de Guaymallén, Tránsito Municipal, ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado y Policía Científica, entre otros.

El choque se originó en el inicio de la semana, tras un fin de semana plagado de accidentes viales, algunos de ellos con alcoholemia positiva.

Temas
Seguí leyendo

Un conductor borracho protagonizó un vuelco en Luján de Cuyo

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

Accidente vial en Maipú: un motociclista resultó herido tras impactar contra una camioneta

Persecución, choque y dos policías heridos en Las Heras: los ladrones escaparon

Se entregó el conductor que atropelló y mató a un hombre en Maipú

Milagroso choque y vuelco en una ruta de Lavalle

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

LO QUE SE LEE AHORA
Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

El vino argentino uno de los grandes aportantes a las exportaciones de las economías regionales desde el complejo de la uva.
Desarrollo regional

Exportaciones agroindustriales: pesca, uva y limón lideran entre las economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
La papa andina, motor de innovación y desarrollo agrícola en Mendoza
DESDE TUPUNGATO

La papa andina, motor de innovación y desarrollo agrícola en Mendoza

Por Soledad Maturano
El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Por Pablo Segura