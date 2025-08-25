Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.

Un joven de 26 años, que mañana cumplía años, protagonizó un trágico accidente vial en Guaymallén en la mañana de este lunes y por estas horas la policía intenta determinar cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida del conductor del rodado.

El siniestro ocurrió a las 6.30 de este lunes en calle Severo del Castillo , a unos 150 metros al sur del cruce con Ruta 20, en Los Corralitos, Guaymallén.

La víctima, identificada por las autoridades policiales como Eduardo Rubio , habría protagonizado el accidente vial en solitario, sin la participación de algún otro vehículo, dijeron fuentes policiales de acuerdo a las primeras pericias. Mañana cumplía 27 años.

Según la reconstrucción del hecho, se sabe que la víctima fatal manejaba una moto Corven Triax, dominio A225PSC, cuando se originó el choque.

Choque Guaymallen (5) Nuevo accidente vial con fallecidos en la provincia, esta vez, en Guaymallén.

Desde el CEO, personal de cámaras informó que una de estas captó el momento del siniestro, indicando que el joven circulaba en su moto y en un momento choca contra el bulevar, para luego caer al asfalto.

Producto de esto, el motociclista sufrió heridas de consideración y lamentablemente falleció a los pocos minutos.

En la escena del siniestro trabajaron policías de la Comisaría 58 de Guaymallén, Tránsito Municipal, ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado y Policía Científica, entre otros.

El choque se originó en el inicio de la semana, tras un fin de semana plagado de accidentes viales, algunos de ellos con alcoholemia positiva.