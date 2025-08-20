Investigación

Accidente vial en Maipú: un motociclista resultó herido tras impactar contra una camioneta

Un accidente vial en Rodeo del Medio, Maipú, dejó a un motociclista herido con politraumatismos. El hombre de 33 años fue trasladado al hospital Central.

El accidente vial se registró alrededor de las 18:20 horas en la intersección de calle Necochea y 9 de Julio

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial ocurrió este miércoles por la tarde en Rodeo del Medio, Maipú cuando una motocicleta y una camioneta colisionaron entre sí, dejando al conductor de la moto gravemente herido. La víctima fue identificada como Abel G., de 33 años.

Grave accidente vial en Rodeo del Medio

El siniestro se registró alrededor de las 18:20 horas en la intersección de calle Necochea y 9 de Julio. Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar y confirmó que se trataba de una motocicleta Motomel 250 cc y una camioneta Renault Kangoo.

accidente vial, motociclista
Un accidente vial ocurrió este miércoles por la tarde en Rodeo del Medio

La conductora de la camioneta fue identificada como Vanesa M., de 29 años. Por su parte, el hombre que circulaba en la moto, salió despedido tras el impacto y terminó en el interior de una acequia.

El personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) informó que el hombre sufrió politraumatismos y fue trasladado de inmediato al hospital Central.

La Oficina Fiscal de Maipú se encuentra a cargo de la investigación del accidente.

