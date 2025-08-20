Persecución, choque y dos policías heridos en Las Heras: los ladrones escaparon

El móvil de la Comisaría 43 de Las Heras sufrió daños menores. (Foto ilustrativa).

Una persecución de película por distintas calles de Las Heras, donde dos efectivos intentaban atrapar a dos ladrones que circulaban en moto terminó con un accidente vial y los dos efectivos heridos, en tanto que los sospechosos lograron escapar sin ser atrapados.

El hecho se originó cerca de las 0.30 de la madrugada de este miércoles en Las Heras, cuando se inició una persecución entre policías y dos supuestos ladrones que se movilizaban en moto.

La mima terminó en calle Santa Rosa sin número, en Las Heras , donde se originó el accidente vial y las lesiones de los dos efectivos.

Según fuentes policiales, dos efectivos de la Comisaría 43 de Las Heras realizaban tareas de prevención cuando fueron derivados a un robo y en el marco de las maniobras operativas , intentaron identificar a dos motociclistas que, presuntamente, venían de participar de ese hecho delictivo.

Los dos sospechosos, lejos de detener la marcha del rodado, aceleraron y escaparon, por lo que se originó una persecución de película. La misma terminó en calle Santa Rosa de Las Heras, cuando el móvil 3616, un Renault Logan dominio AF702UQ, chocó contra el cordón de la calzada.

El impacto provocó que los dos efectivos golpearan su cabeza contra el parabrisas, por lo que debieron ser trasladados luego a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde fueron asistidos y sometidos a una serie de estudios de rigor.

Ahora bien, producto del choque, los presuntos ladrones lograron escapar sin ser detenidos, dijeron fuentes policiales.