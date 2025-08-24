Imágenes sensibles

Aterrador video: atropelló a varios jóvenes tras una fiesta y se fugó del lugar

Fue a la salida de un conocido after. Al menos cuatro personas resultaron heridas tras una discusión que comenzó en un local que funcionaba de manera clandestina.

Por Sitio Andino Policiales

Un confuso y violento hecho se registró este domingo por la mañana en el barrio Villa Allende Parque, en la ciudad de Córdoba. Cerca de las 8.30, tras una pelea a la salida de un after, un automovilista arrolló a un grupo de jóvenes y luego se dio a la fuga.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra cómo el vehículo impacta contra dos motociclistas y otros asistentes que se encontraban en la calle Rincón de Luna y Arroyo Cabral. Una cuarta persona, que estaba junto a la vereda, también fue alcanzada por el auto.

Ciudad de Córdoba: atropelló a cuatro personas, se fugó, pero no hay denuncias

Al menos cuatro jóvenes resultaron lesionados. Un chico de 19 años ingresó por sus propios medios al Hospital Cura Brochero con una fractura en un brazo y un golpe en la nariz. Si bien iba a ser derivado a otro centro de salud, se negó a realizar la denuncia y pidió retirarse con sus padres.

Según relataron vecinos a medios locales, los heridos fueron retirados del lugar antes de que llegara la Policía, lo que dificultó la intervención inicial. “Se llevaron a los heridos y limpiaron la calle para que no quedaran rastros”, describió un testigo.

Villa Allende lugar del accidente
El establecimiento de la ciudad de C&oacute;rdoba donde se produjo el espeluznante hecho.

El establecimiento de la ciudad de Córdoba donde se produjo el espeluznante hecho.

Un boliche clandestino en la mira

La pelea que derivó en el ataque comenzó dentro de un espacio conocido como “La Casita”, un boliche que había sido clausurado meses atrás pero que, de acuerdo con las denuncias vecinales, sigue funcionando de manera clandestina los fines de semana.

En julio, el lugar ya había sido escenario de un operativo policial que desarticuló una fiesta con más de 300 personas, entre ellas menores de edad. En esa oportunidad, se constató que no contaba con habilitación, condiciones de seguridad ni higiene, además de detectarse venta ilegal de alcohol y la presencia de estupefacientes.

Fuentes del caso confirmaron que, pese a los llamados al 911, cuando la Policía arribó al lugar ya no había heridos ni vehículos involucrados, lo que complica el avance de la causa. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y busca identificar al conductor que embistió al grupo de jóvenes.

