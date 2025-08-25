Fortalecimiento del sector apícola

La Expo Apícola de Lavalle pondrá en valor la miel y sus productores

Durante dos jornadas se presentarán en Lavalle experiencias locales, charlas técnicas y espacios de intercambio

Expo Apícola de Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales

En Lavalle se celebrará una nueva edición de la histórica Expo Apícola los días 5 y 6 de septiembre en el Consejo Apícola, ubicado en calle Yrigoyen 550, Villa Tulumaya. El evento, organizado por el Consejo Asesor Apícola y el Municipio, contará con disertaciones de profesionales provenientes de Chile y Paraguay, mesas de trabajo, exposiciones escolares y presentaciones de experiencias enriquecedoras para el sector.

La agenda programada, además de las disertaciones relacionadas con la actividad apícola específica, incluye charlas sobre la importancia de la integración de los jóvenes en la apicultura, el valor educativo de esta práctica, el cuidado del medio ambiente y la presentación de experiencias apícolas exitosas de las diferentes escuelas agrotécnicas. También se podrá disfrutar en la jornada de un diverso patio de comidas, feria de artesanías y food trucks.

image

Cronograma en Lavalle

5 de septiembre

  • 09:00 - Apertura de la feria
  • 10:00 - Encuentro de Escuelas Agrotécnicas del Norte de Mendoza | Recepción de delegaciones
  • 10:30 - Charla "Importancia de los jovenes en la apicultura" | Pablo Maessen (Argentina)
  • 11:00 - Mesas de trabajo para estudiantes y docentes | Trabajo con Matriz Foda

- Club de jóvenes apicultores de Los Corralitos

  • 12:00 - Charla "La apicultura y el medio ambiente" | Nacho Villarroya - Jóvenes por el Clima (Argentina)
  • 13:00 - Charla "El valor educativo de la apicultura para los jóvenes" | Alfredo Chaves (Argentina)
  • 14:00 - Presentación de experiencias apícolas exitosas de diferentes escuelas agrotécnicas
  • 15:00 - Apiterapia | Julio César Díaz (Argentina)
  • 16:00 - Charla sobre PEC (Pequeño Escarabajo de las Colmenas) | Sebastián Ávila (Argentina)
  • 17:00 - Charla "Cooperativismo apícola en Mendoza y Argentina presente y futuro" | Juan Ramiro (Argentina)
  • 18:00 - Charla "Fraccionamiento y comercialización de miel diversificada" | Gerardo Garcete (Paraguay)
  • 19:00 - Cierre

6 de septiembre

  • 09:30 - Charla "Introducción de reinas" | Marco Amoros (Argentina)
  • 11:00 - Charla "Manejo de criadero y ciclo productivo de reinas" | Daniel Avena (Argentina)
  • 12:30 - Charla "Producción de polen en Mendoza" | Cristian Scordo (Argentina)
  • 13:45 - Charla "Manejo de colmenas pre y post polinización de cebollas para semillas y almendros" | Edgardo Young (Argentina)
  • 15:00 - Charla "Nutrición y sanidad apícola" | Joaquín Moja (Argentina)
  • 16:15 - Charla "Apiturismo y diversificación apícola" | Mónica Rodriguez (Chile)
  • 17:30 - Charla "Herramientas de gestión aplicadas a la apicultura para mejorar la rentabilidad" | Jorge Toro (Chile)

