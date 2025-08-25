La Expo Apícola de Lavalle pondrá en valor la miel y sus productores

Expo Apícola de Lavalle.

En Lavalle se celebrará una nueva edición de la histórica Expo Apícola los días 5 y 6 de septiembre en el Consejo Apícola, ubicado en calle Yrigoyen 550, Villa Tulumaya. El evento, organizado por el Consejo Asesor Apícola y el Municipio, contará con disertaciones de profesionales provenientes de Chile y Paraguay, mesas de trabajo, exposiciones escolares y presentaciones de experiencias enriquecedoras para el sector.

La Expo Apícola tiene como objetivo promover la apicultura en el departamento, el consumo de miel junto a sus derivados tanto de origen local y regional; como así también fortalecer la educación y la investigación en el área, fomentando el cooperativismo entre apicultores y productores de la región.

La agenda programada, además de las disertaciones relacionadas con la actividad apícola específica, incluye charlas sobre la importancia de la integración de los jóvenes en la apicultura, el valor educativo de esta práctica, el cuidado del medio ambiente y la presentación de experiencias apícolas exitosas de las diferentes escuelas agrotécnicas. También se podrá disfrutar en la jornada de un diverso patio de comidas, feria de artesanías y food trucks.

5 de septiembre 09:00 - Apertura de la feria

10:00 - Encuentro de Escuelas Agrotécnicas del Norte de Mendoza | Recepción de delegaciones

10:30 - Charla "Importancia de los jovenes en la apicultura" | Pablo Maessen (Argentina)

11:00 - Mesas de trabajo para estudiantes y docentes | Trabajo con Matriz Foda

- Club de jóvenes apicultores de Los Corralitos 12:00 - Charla "La apicultura y el medio ambiente" | Nacho Villarroya - Jóvenes por el Clima (Argentina)

13:00 - Charla "El valor educativo de la apicultura para los jóvenes" | Alfredo Chaves (Argentina)

14:00 - Presentación de experiencias apícolas exitosas de diferentes escuelas agrotécnicas

15:00 - Apiterapia | Julio César Díaz (Argentina)

16:00 - Charla sobre PEC (Pequeño Escarabajo de las Colmenas) | Sebastián Ávila (Argentina)

17:00 - Charla "Cooperativismo apícola en Mendoza y Argentina presente y futuro" | Juan Ramiro (Argentina)

18:00 - Charla "Fraccionamiento y comercialización de miel diversificada" | Gerardo Garcete (Paraguay)

19:00 - Cierre 6 de septiembre 09:30 - Charla "Introducción de reinas" | Marco Amoros (Argentina)

11:00 - Charla "Manejo de criadero y ciclo productivo de reinas" | Daniel Avena (Argentina)

12:30 - Charla "Producción de polen en Mendoza" | Cristian Scordo (Argentina)

13:45 - Charla "Manejo de colmenas pre y post polinización de cebollas para semillas y almendros" | Edgardo Young (Argentina)

15:00 - Charla "Nutrición y sanidad apícola" | Joaquín Moja (Argentina)

16:15 - Charla "Apiturismo y diversificación apícola" | Mónica Rodriguez (Chile)

17:30 - Charla "Herramientas de gestión aplicadas a la apicultura para mejorar la rentabilidad" | Jorge Toro (Chile)

