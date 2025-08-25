Modernización de la administración pública

Municipios avanzan en San Carlos hacia la modernización tributaria

Con la presencia del Consejo Tributario, se analizaron en San Carlos estrategias de digitalización y automatización de trámites.

San Carlos hacia la modernización tributaria.

San Carlos hacia la modernización tributaria.

Por Sitio Andino Departamentales

San Carlos fue sede de un encuentro clave para la gestión tributaria, con la visita del Consejo Tributario de la provincia para definir estrategias y mejorar la recaudación. La jornada contó con la presencia del Intendente Municipal Dr. Alejandro Morillas, el Secretario de Hacienda, Jonathan Uyarte y funcionarios de distintos municipios de la provincia, quienes intercambiaron conocimientos y exploraron soluciones conjuntas para enfrentar los desafíos tributarios.

En el marco del encuentro, se destacó la importancia de incorporar tecnologías de punta para modernizar la recaudación y mejorar la experiencia de los contribuyentes, abordando temas centrales como la automatización de trámites, el uso de plataformas digitales y la simplificación de los procesos.

Lee además
El gobernador devolvió gentilezas a un intendente que se cruzó de bando
Convenio de financiamiento

El guiño de Cornejo a su nuevo aliado político en Mendoza
El joven permanece internado en el hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza video
Investigación judicial

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos
image

Concejo Tributario en San Carlos

El Intendente valoró positivamente la presencia del Consejo Tributario en San Carlos, que permitió intercambiar experiencias con otros departamentos de la provincia para adoptar nuevas herramientas tecnológicas destinadas a optimizar la recaudación y el manejo de fondos.

Por su parte, el Secretario de Hacienda de San Carlos destacó que intercambiar ideas con otros municipios es clave para mejorar la gestión, ya que el objetivo principal es trabajar en conjunto a nivel municipal y provincial para optimizar los procesos tributarios del departamento.

El evento concluyó con un firme compromiso de colaboración y fortalecimiento de capacidades con el objetivo de que cada municipio pueda gestionar los recursos de manera óptima.

La Municipalidad de San Carlos prioriza la suma de conocimientos como estrategia para una gestión más eficiente en la administración pública, en beneficio directo a la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

¿Partido de fútbol o Titanes en el ring? Escándalo en la Liga de San Carlos

Narcomenudeo, allanamiento y detención: cayó un delincuente vinculado al "Kaka" en San Carlos

Juicio por jurados: hallan culpable al hombre acusado de matar a su hijo pero quedó libre

San Carlos: imputaron a cinco hombres por el brutal ataque al boxeador Damián Gauna

Más prevención y control: San Carlos incorpora nuevas tecnologías de seguridad

Quién es el "Kaka" Martínez, un delincuente de San Carlos con extenso prontuario judicial

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Juicio por el homicidio de Facundo Almendra: versiones enfrentadas de la fiscalía y la defensa

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad.
Medidas de inclusión en la Ciudad

Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad y sus familias

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 
investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile
Empresas locales

El clima de San Rafael le secó la piel, creó cremas naturales con uvas y hoy exporta cosmética a Chile

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este lunes.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 25 de agosto

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley sobre el huso horario y cuándo empezaría aplicarse.
Huso horario

Cambio de hora en Argentina: qué dice el proyecto de ley y cuándo empezaría

Te Puede Interesar

La causa quedó caratulada como lesiones leves
Cuánto pagaron

Imputaron a los patovicas que agredieron a un joven en Chacras pero quedaron libres bajo fianza

Por Carla Canizzaro
El gobernador devolvió gentilezas a un intendente que se cruzó de bando
Convenio de financiamiento

El guiño de Cornejo a su nuevo aliado político en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El accionar de la seguridad privada en Mendoza en debate tras la agresión en Chacras de Coria
Caso en Desert 

Seguridad privada: los factores detrás del accionar de los vigiladores en Mendoza

Por Celeste Funes