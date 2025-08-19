invitación

Magia, humor y misterio en Mendoza: show imperdible Agustín Saitta

El ilusionista mendocino Agustín Saitta regresa al Espacio Cultural Julio Le Parc con un show único que combina magia, humor y participación del público.

 Por Erika García

El ilusionista y mentalista mendocino Agustín Saitta vuelve al Espacio Cultural Julio Le Parc el domingo 24 de agosto a las 20:30 con “Precuela de Una Ilusión”, un show que mezcla magia mental, humor y la participación activa del público en una experiencia interactiva única.

Con una carrera que comenzó a los 17 años, Agustín ha perfeccionado su arte a lo largo de los años, presentándose en teatros y eventos corporativos dentro y fuera del país. Su unipersonal ha agotado entradas en múltiples funciones en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural, Taverna Culture Hall y Merlo (San Luis), consolidándose como un referente del entretenimiento en Mendoza.

Precuela De Una Ilusión 2025 - Agustín Saitta RGB AZULES FECHAS_GIRA F1
¿Quién es Agustín Saitta?

Agustín Saitta, nacido en Mendoza, descubrió su vocación por el ilusionismo en la adolescencia, cuando un mago callejero en Mar del Plata lo inspiró a adentrarse en ese universo. Desde entonces, comenzó un camino de formación constante que lo llevó a perfeccionar técnicas y conocimientos en busca de un estilo propio.

Durante más de una década trabajó de manera incansable para pulir su arte, aunque en determinado momento debió interrumpir su carrera por motivos personales. Sin embargo, en 2020, un año marcado por la incertidumbre, la magia volvió a cruzarse en su vida y se transformó en un punto de reencuentro con su verdadera pasión.

Cómo es el show de Agustín Saitta

De ese regreso nació Magia Mental & Boutique, una propuesta innovadora que busca romper con los estereotipos clásicos del ilusionismo y alejarse de las imágenes tradicionales de galeras, pañuelos y conejos. Su objetivo es ofrecer una experiencia distinta, cercana y moderna, en la que el asombro se combina con humor e interacción con el público.

Hoy, con dedicación y carisma, Saitta se consolida como uno de los referentes del entretenimiento en Mendoza, llevando su espectáculo a escenarios locales e internacionales y demostrando que la magia, lejos de ser un truco pasajero, puede convertirse en un verdadero arte capaz de emocionar y sorprender.

Las entradas para su próximo show se adquieren desde la plataforma Entradaweb o en agustinsaitta.com.ar

