Investigación judicial

Un hombre quedó detenido por el homicidio de su padre en Guaymallén

La víctima fue un jubilado de 84 años. Su hijo quedó detenido por el homicidio, tras detectarse que tenía un golpe en la cabeza incompatible con una caída.

 Por Carla Canizzaro

Hugo Antonio Olguín, un hombre de 84 años, fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Nueva, Guaymallén. En un primer momento, todo indicaba que se trataba de una muerte natural. Sin embargo, la causa dio un vuelco este jueves por la tarde, cuando su hijo Gustavo Fernando Olguín (55), quedó detenido como principal sospechoso del homicidio.

Detalles del presunto homicidio en Guaymallén

Fue el propio hombre de 55 años quien halló a su padre sin signos vitales días atrás y decidió dar aviso en la Comisaría Novena. Ahora, de confirmarse su participación en el caso, podría ser imputado por homicidio agravado por el vínculo.

Gustavo Fernando Olguín (55), quedó detenido como principal sospechoso del homicidio

La investigación está en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. La necropsia reveló que la víctima tenía un fuerte golpe en la cabeza y que no podía ser compatible con una caída accidental.

Tras esta evidencia, la fiscal dispuso la detención del hijo y el secuestro de su celular. Además, en un allanamiento realizado por la Policía Científica, se incautó ropa con manchas de sangre, considerada una prueba clave para determinar su participación en el hecho.

 El procedimiento incluyó allanamientos simultáneos y reveló un entramado de desarme y venta ilegal 
Venta ilegal

La Policía de Mendoza realizó un megaoperativo y desbarataron una banda dedicada al robo

Este jueves 21 de agosto se presenta con mal tiempo en la alta montaña.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 21 de agosto

Julieta Silva dio una entrevista a medios de comunicación tras declarar ante la justicia. 
Entrevista

Tras declarar, Julieta Silva habló y realizó graves acusaciones a la justicia

Uno de los allanamientos por venta de estupefacientes que reaizó la Policía Federal en Mendoza. 
operativos simultáneos

Allanamientos masivos por venta de estupefacientes en la Provincia de Mendoza

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento
PASO A PASO

Cómo comprar electrodomésticos desde Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza
El clima

Viento Zonda en el llano, el pronóstico para este jueves 21 de agosto en Mendoza

