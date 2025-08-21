Un hombre quedó detenido por el homicidio de su padre en Guaymallén

Hugo Antonio Olguín, un hombre de 84 años, fue encontrado sin vida en su vivienda de Villa Nueva, Guaymallén. En un primer momento, todo indicaba que se trataba de una muerte natural. Sin embargo, la causa dio un vuelco este jueves por la tarde, cuando su hijo Gustavo Fernando Olguín (55), quedó detenido como principal sospechoso del homicidio.

Detalles del presunto homicidio en Guaymallén Fue el propio hombre de 55 años quien halló a su padre sin signos vitales días atrás y decidió dar aviso en la Comisaría Novena. Ahora, de confirmarse su participación en el caso, podría ser imputado por homicidio agravado por el vínculo.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica, homicidio mariana dominguez.jpg Gustavo Fernando Olguín (55), quedó detenido como principal sospechoso del homicidio Foto: Yemel Fil La investigación está en manos de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. La necropsia reveló que la víctima tenía un fuerte golpe en la cabeza y que no podía ser compatible con una caída accidental.

Tras esta evidencia, la fiscal dispuso la detención del hijo y el secuestro de su celular. Además, en un allanamiento realizado por la Policía Científica, se incautó ropa con manchas de sangre, considerada una prueba clave para determinar su participación en el hecho.

