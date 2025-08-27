PROMOCIÓN

Cuáles son los celulares que el Banco Nación ofrece con más de 20% de descuento esta semana

La tienda del Banco Nación ofrece modelos de teléfono móvil de gama media con rebajas y financiación en cuotas sin interés. Conocé las mejores ofertas.

Cuáles son los celulares que el Banco Nación vende con más de 20% de descuento esta semana

Cuáles son los celulares que el Banco Nación vende con más de 20% de descuento esta semana

 Por Soledad Maturano

El Banco de la Nación Argentina renueva sus propuestas comerciales a través de Tienda BNA+, donde diariamente ofrece promociones especiales. Esta semana, la entidad apunta a quienes buscan cambiar o actualizar su teléfono móvil, consolidando a la plataforma como una referencia en la compra de tecnología a precios competitivos.

Para ello, Banco Nación impulsa alianzas con grandes marcas —como Samsung, Xiaomi o Motorola— y acompaña sus ofertas con una política de financiación en cuotas que lo ubica entre las entidades con mejores beneficios del mercado.

En este marco, hasta el 31 de agosto se ofrecen descuentos desde el 20% y planes de 24 cuotas sin interés por dos años, disponibles exclusivamente en Tienda BNA+.

Celulares con más del 20% de descuento en Banco Nación

Algunos de los modelos destacados son:

Motorola Moto G05 64GB:

  • Pantalla de 6,67”
  • Cámara de 50MP
  • Batería de 5200mAh
  • Precio: $209.999 (33% de descuento)

Samsung Galaxy A26 5G 256GB:

  • Pantalla de 6,7”
  • Procesador Exynos de 5 nm
  • 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento
  • Triple cámara trasera con sensor principal de 50MP
  • Precio: $699.999 (26% de descuento)

banco nación tienda tecnologia
El Banco Nación ofrece descuentos que superan el 20% en distintas marcas de celulares.

El Banco Nación ofrece descuentos que superan el 20% en distintas marcas de celulares.

Xiaomi Redmi Note 13 128/6GB:

  • Pantalla AMOLED 120Hz
  • Procesador Snapdragon 685
  • Cámara trasera de 108MP
  • Precio: $599.999 (20% de descuento)

Tecno Pova 6 12GB 256GB:

  • Pantalla AMOLED de 6,78” con resolución 1080x2436
  • Procesador Mediatek Helio G99
  • Cámara principal de 108MP
  • Precio: $499.999 (26% de descuento)

Estas promociones corresponden a equipos de gama media, con descuentos que en muchos casos superan el 20% y opciones de financiación en cuotas sin interés exclusivas para clientes del banco, de acuerdo a la información aportada en Tienda BNA+.

En la provincia de Mendoza, también es posible acceder a las ofertas, con un costo de envío que varía entre $7.500 y $9.000 aproximadamente. Por su parte, el plazo de entrega se estima en siete días hábiles.

