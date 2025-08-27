Consumo

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

Cierta estabilidad económica, pero con falta de poder adquisitivo, modifica las reglas comerciales continuamente. Cuál es la situación de Mendoza Shopping.

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

Los vaivenes de la economía argentina, los cambios en la macroeconomía y las tendencias de consumo, plantean reglas de juego dinámicas que a veces son difíciles de superar. En este contexto, los centros comerciales, como Mendoza Shopping, albergan a decenas de negocios con diferentes condiciones y realidades.

Organizar y gestionar un shopping es como jugar al Tetris, algunas piezas necesitan más espacio que otras, pero todas tienen que encajar, como en un engranaje que tiene que funcionar si o si. "Tenemos una propuesta amplia y abarcamos todos los públicos" expresó la gerenta general de Mendoza Shopping, Jesica Lois.

"El shopping está inmerso dentro de la realidad general que hoy atravesamos, dentro de esa lógica hay una sinergia distinta según el rubro y los momentos", indicó Lois.

Cierta estabilidad económica, pero falta de poder adquisitivo

Según detalló la gerenta, el año pasado el rubro de electrónica estaba "bastante golpeado". "Ahora con la financiación, la aparición de cuotas y de nuevas incorporaciones al abrirse la importación, es un rubro que está rindiendo súper bien", indicó.

Por su parte, el sector de indumentaria y calzado atraviesa una situación compleja por las importaciones. "En general, en los centros comerciales es uno de los rubros más importantes, pero hoy está atravesando un cambio dentro de la industria. Hoy es un modelo que apunta al volumen, donde quizás se achican los márgenes de rentabilidad y necesitás mayor rotación, entonces desde ese punto el shopping responde súper bien, siendo masivo y con gran afluencia de gente", explicó.

Además, dijo que las importaciones obligan a una adaptación a otro modelo de negocio. "Hace un tiempito que las marcas vienen cambiando la estructura. En los volúmenes que tenían de mercadería importada versus lo nacional, ahora están inclinándose, en algunos casos, hacia más productos importados que permiten mejorarles en muchos casos la ecuación de rentabilidad", comentó.

21 de Agosto de 2025, Mendoza Plaza Shopping, comercios próximas aperturas, locales para alquiler
En Mendoza Shopping esperan la apertura de varios comercios nuevos.

Soluciones como estrategia comercial en Mendoza Shopping

A pesar de la situación económica del país y la falta de poder adquisitivo, Lois indicó que el shopping crece progresivamente y año tras año la concurrencia es mayor. "Desde la lógica estratégica que hoy tenemos dentro del centro comercial, nuestra premisa es que la gente nos visite y pase un buen momento, independientemente de si después eso se convierte en una compra", dijo.

La gerenta manifestó que actualmente el shopping no vive un momento crítico. "Está bien, por supuesto hay una diversidad de situaciones y momentos, por lo que no se mueve de la misma manera", indicó.

La estrategia del Mendoza Shopping es brindar una oferta de entretenimiento, pero también un solución integral. "Creo que una de las ventajas competitivas que tiene el centro comercial o uno de sus mayores atributos, es la posibilidad de ofrecerle al cliente una variedad de situaciones que puede resolver", expresó.

Además, agregó: "Hoy vos venís al shopping y podés ir a comprar, comer algo rico, ir al cine, cargar nafta, hacer las compras, ir al gimnasio. El hecho de venir y resolver multiplicidad de cuestiones, creo que es un plus que está buenísimo".

