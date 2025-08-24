En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

“Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”, dijo la hermana del presidente Javier Milei ante militantes libertarios, en un breve discurso que fue difundido en redes sociales durante este domingo.
Karina Milei habló tras lo ocurrido en Discapacidad: qué dijo
En su intervención, Karina Milei evitó hacer referencia al escándalo de las últimas horas, pero reafirmó el lema que utiliza La Libertad Avanza en su campaña: “Kirchnerismo, nunca más. Queremos terminar con esto, estamos todos acá por la misma misión: que Argentina sea libre”, expresó.
El acto se realizó en Villa Celina y contó también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los candidatos José Luis Espert y Diego Santilli.
El escándalo comenzó tras la difusión de audios en los que Spagnuolo, extitular de la Andis y exabogado de Javier Milei, hablaba de presuntos retornos. Tras hacerse públicos, el funcionario fue removido de su cargo y se realizaron allanamientos en torno a la investigación.