En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

La secretaria General de la Presidencia participó de un acto libertario y evitó referirse a los audios que derivaron en la salida del titular de la Agencia de Discapacidad.

Foto: Prensa La Libertad Avanza

Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”, dijo la hermana del presidente Javier Milei ante militantes libertarios, en un breve discurso que fue difundido en redes sociales durante este domingo.

Guillermo Francos niega corrupción.
Política

Guillermo Francos niega corrupción y vincula las denuncias con el debate por la ley de discapacidad
escandalo de coimas golpea a javier milei: su imagen digital se desploma al 59%
Según análisis de conversación digital

Escándalo de coimas golpea a Javier Milei: su imagen digital se desploma al 59%
Karina Milei habló tras lo ocurrido en Discapacidad: qué dijo

En su intervención, Karina Milei evitó hacer referencia al escándalo de las últimas horas, pero reafirmó el lema que utiliza La Libertad Avanza en su campaña: “Kirchnerismo, nunca más. Queremos terminar con esto, estamos todos acá por la misma misión: que Argentina sea libre”, expresó.

El acto se realizó en Villa Celina y contó también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los candidatos José Luis Espert y Diego Santilli.

El caso Diego Scagnuolo

El escándalo comenzó tras la difusión de audios en los que Spagnuolo, extitular de la Andis y exabogado de Javier Milei, hablaba de presuntos retornos. Tras hacerse públicos, el funcionario fue removido de su cargo y se realizaron allanamientos en torno a la investigación.

En la causa también surgieron versiones cruzadas sobre quién presentó a Spagnuolo al presidente. Mientras que el propio Espert fue señalado por haberlo acercado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a aclarar que fue Victoria Villarruel.

Hasta el momento, la voz de Karina es la más relevante entre los pocos funcionarios que se pronunciaron públicamente desde que estalló la crisis en la Andis.

Por Sitio Andino Política