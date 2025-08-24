En medio de las sospechas de corrupción, Karina Milei reapareció: "Que no nos roben más"

La funcionaria nacional habló luego de que se destapara el escándalo en Discapacidad

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , apareció públicamente el sábado durante un acto en La Matanza , en medio de la polémica por los audios sobre presuntas coimas que derivaron en la salida del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo .

“ Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más ”, dijo la hermana del presidente Javier Milei ante militantes libertarios, en un breve discurso que fue difundido en redes sociales durante este domingo.

En su intervención, Karina Milei evitó hacer referencia al escándalo de las últimas horas , pero reafirmó el lema que utiliza La Libertad Avanza en su campaña : “Kirchnerismo, nunca más. Queremos terminar con esto, estamos todos acá por la misma misión: que Argentina sea libre ”, expresó.

El acto se realizó en Villa Celina y contó también con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y los candidatos José Luis Espert y Diego Santilli .

El caso Diego Scagnuolo

El escándalo comenzó tras la difusión de audios en los que Spagnuolo, extitular de la Andis y exabogado de Javier Milei, hablaba de presuntos retornos. Tras hacerse públicos, el funcionario fue removido de su cargo y se realizaron allanamientos en torno a la investigación.

En la causa también surgieron versiones cruzadas sobre quién presentó a Spagnuolo al presidente. Mientras que el propio Espert fue señalado por haberlo acercado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a aclarar que fue Victoria Villarruel.

Hasta el momento, la voz de Karina es la más relevante entre los pocos funcionarios que se pronunciaron públicamente desde que estalló la crisis en la Andis.