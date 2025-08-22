El video de Alberto Fernández en el que acusa al Gobierno de "meter los deditos en el tarro"

El expresidente y un mensaje con picante para su sucesor

El expresidente Alberto Fernández utilizó la letra de un tango para hacer referencia de manera irónica al escándalo por presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno de Javier Milei .

“ Y al que mete los deditos en el tarro…. ”, escribió el exmandatario en redes sociales al referirse al supuesto pago de sobornos que involucra al extitular de Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo ; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem .

El posteo del exjefe de Estado está acompañado de un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez, canción que usó Fernández para ironizar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno libertario .

“Y al que mete los deditos en el tarro….” pic.twitter.com/n31nPo0gal

En el audiovisual se muestran diferentes titulares de portales de noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el criptogate Libra y otros presuntos hechos de corrupción en el gobierno libertario .

Coimas en Discapacidad: prohíben a Diego Spagnuolo a salir del país

Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Diego Spagnuolo, ANDIS Diego Spagnuolo, el exfuncionario involucrado en el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad.

Asimismo, el juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del extitular de la ANDIS), a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro exfuncionario imputado que también fue allanado hoy.