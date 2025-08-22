Cómo sigue la causa

El video de Alberto Fernández en el que acusa al Gobierno de "meter los deditos en el tarro"

Lo posteó el expresidente Alberto Fernández en relación al escándalo por los presuntos pagos de coimas de laboratorios a funcionarios de la Agencia de Discapacidad.

El expresidente y un mensaje con picante para su sucesor

Foto: Télam
Por Sitio Andino Política

El expresidente Alberto Fernández utilizó la letra de un tango para hacer referencia de manera irónica al escándalo por presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

El posteo del exjefe de Estado está acompañado de un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez, canción que usó Fernández para ironizar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno libertario.

En el audiovisual se muestran diferentes titulares de portales de noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el criptogate Libra y otros presuntos hechos de corrupción en el gobierno libertario.

Coimas en Discapacidad: prohíben a Diego Spagnuolo a salir del país

Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Diego Spagnuolo, ANDIS
Diego Spagnuolo, el exfuncionario involucrado en el escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad.

Asimismo, el juez federal Sebastián Casanello prohibió esta tarde la salida del país a los cinco imputados en el escándalo por los audios del extitular de la ANDIS), a pedido del fiscal del caso, Franco Picardi, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los alcanzados por la medida se encuentran los tres hermanos dueños de la droguería Suizo Argentina, además de Spagnuolo y Daniel Garbellini, otro exfuncionario imputado que también fue allanado hoy.

