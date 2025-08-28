Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 28 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este jueves 28 de agosto.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este jueves 28 de agosto. 

Foto: Vialidad Nacional
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este jueves 28 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de 9 a 21 (hora argentina). Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico del tiempo para alta montaña indica cielo seminublado durante toda la jornada. Las temperaturas esta mañana en las localidades cordilleranas son de -1º en Uspallata, -6° en Punta de Vacas, -9º en Puente del Inca y -10° en Las Cuevas.

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Paso Internacional Los Libertadores (foto de archivo)
El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este jueves.

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este jueves.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

