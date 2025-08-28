un detenido

La Policía de Mendoza secuestró luminarias tras allanamientos en Lavalle y Las Heras

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron allanamientos en Lavalle y Las Heras para combatir el robo de metales, luminarias y vehículos.

Partes de las luminarias secuestradas durante los allanamientos.&nbsp;

Partes de las luminarias secuestradas durante los allanamientos. 

 Por Pablo Segura

En una serie de allanamientos desarrollados esta semana, la Policía de Mendoza logró importantes secuestros de materiales robados en los departamentos de Lavalle y Las Heras, como parte de una estrategia para combatir el robo de metales, luminarias y vehículos en esos departamentos.

Como consecuencia de las medidas, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la justicia provincial, donde definirán su situación procesal en las próximas horas.

Lee además
Operativo policial en Tupungato con varios aprehendidos. 
prevención del delito

Megaoperativo policial en Tupungato: 16 aprehendidos
Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Múltiples allanamientos de la Policía de Mendoza en Lavalle y Las Heras

En Las Heras, efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda precaria ubicada en calle Lisandro Moyano, donde se encontraron luminarias pertenecientes a diferentes municipios del Gran Mendoza, además de cables de aluminio, herramientas y otros elementos de valor sustraídos.

luminarias 1
La Policía de Mendoza intenta combatir el robo de luminarias.

La Policía de Mendoza intenta combatir el robo de luminarias.

Las luminarias estaban identificadas con marcas como Philips, Strand y Hegesto, lo que permitió confirmar su procedencia municipal. Un hombre de 34 años fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la justicia.

Simultáneamente, en el departamento de Lavalle, personal de la División Sustracción Automotores secuestró un Chevrolet Aveo y una Renault Kangoo que contaban con pedidos de secuestro por robo agravado.

Además, se incautaron autopartes y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa. En otro operativo realizado en la zona de Costa de Araujo, la Policía de Mendoza detuvo a individuos que circulaban en motocicletas robadas, sin dominio colocado y con requerimientos judiciales activos.

luminarias 3

Estos procedimientos forman parte de un plan de control del robo de metales y autopartes, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia. La coordinación entre las distintas divisiones de la Policía de Mendoza permitió avanzar con éxito en la desarticulación de circuitos ilegales que afectan la seguridad y los bienes públicos en Lavalle y Las Heras.

Este operativo se enmarca en el Plan Integral del Cobre, una estrategia implementada por el Gobierno provincial para combatir el robo de cables, luminarias y metales no ferrosos, en cumplimiento de la ley 9.447/22.

Desde su puesta en marcha, la Policía de Mendoza ha concretado 65 requisas de comercios vinculados al acopio y la comercialización ilegal de metales. Como consecuencia de esto, hubo 78 detenciones por hechos relacionados al robo y las reducción de esos materiales, más de 60.300 kilos de metales no ferrosos fueron secuestrados y ya se realizaron 157 allanamientos en distintos puntos de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Mendoza controló 1.600 vehículos y detectó 28 conductores alcoholizados

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Abandonó su casa de Lavalle por cuatro horas y ladrones se la saquearon

El dueño de Megatecnología acusado de estafa logró fugarse del país

La Policía secuestró nueve motos en Rivadavia durante una juntada ilegal de Stunt

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Video: cámaras del CEO y acción del 911 permiten frustrar un robo y detener a un sospechoso en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Las Más Leídas

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios
Consumo

Los desafíos y oportunidades que atraviesa el Mendoza Shopping en tiempos de cambios

Más de dos cuadras de ciudadanos para pedir justicia por el femicidio de Rocio Collado.  video
reclamo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3299 del miércoles 27 de agosto

Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Enfermedades respiratorias, en alza: en el Hospital Notti se atienden entre 600 y 1000 pacientes diarios.
Alerta

Enfermedades respiratorias, en alza: en el Hospital Notti se atienden entre 600 y 1000 pacientes diarios

Por Natalia Mantineo
Atención: el Paso Internacional Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Por Cecilia Zabala
La Dirección Nacional de Vialidad informó que habilitará al tránsito dos rulos de ingreso a la ruta 7 y ruta 40 en la provincia de Mendoza.
Obra pública

Vialidad habilita dos accesos clave en la Variante Palmira que mejorarán la conexión entre Mendoza y Chile

Por Florencia Martinez del Rio