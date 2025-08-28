La Policía de Mendoza secuestró luminarias tras allanamientos en Lavalle y Las Heras

En una serie de allanamientos desarrollados esta semana, la Policía de Mendoza logró importantes secuestros de materiales robados en los departamentos de Lavalle y Las Heras , como parte de una estrategia para combatir el robo de metales, luminarias y vehículos en esos departamentos.

Como consecuencia de las medidas, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la justicia provincial, donde definirán su situación procesal en las próximas horas.

En Las Heras , efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda precaria ubicada en calle Lisandro Moyano, donde se encontraron luminarias pertenecientes a diferentes municipios del Gran Mendoza , además de cables de aluminio, herramientas y otros elementos de valor sustraídos.

Las luminarias estaban identificadas con marcas como Philips, Strand y Hegesto, lo que permitió confirmar su procedencia municipal. Un hombre de 34 años fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la justicia.

Simultáneamente, en el departamento de Lavalle, personal de la División Sustracción Automotores secuestró un Chevrolet Aveo y una Renault Kangoo que contaban con pedidos de secuestro por robo agravado.

Además, se incautaron autopartes y teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa. En otro operativo realizado en la zona de Costa de Araujo, la Policía de Mendoza detuvo a individuos que circulaban en motocicletas robadas, sin dominio colocado y con requerimientos judiciales activos.

luminarias 3

Estos procedimientos forman parte de un plan de control del robo de metales y autopartes, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia. La coordinación entre las distintas divisiones de la Policía de Mendoza permitió avanzar con éxito en la desarticulación de circuitos ilegales que afectan la seguridad y los bienes públicos en Lavalle y Las Heras.

Este operativo se enmarca en el Plan Integral del Cobre, una estrategia implementada por el Gobierno provincial para combatir el robo de cables, luminarias y metales no ferrosos, en cumplimiento de la ley 9.447/22.

Desde su puesta en marcha, la Policía de Mendoza ha concretado 65 requisas de comercios vinculados al acopio y la comercialización ilegal de metales. Como consecuencia de esto, hubo 78 detenciones por hechos relacionados al robo y las reducción de esos materiales, más de 60.300 kilos de metales no ferrosos fueron secuestrados y ya se realizaron 157 allanamientos en distintos puntos de la provincia.