Megaoperativo policial en Tupungato: 16 aprehendidos

La Policía de Mendoza realizó un nuevo mega operativo, esta vez, en Tupungato , donde a través de distintos puestos fijos se realizaron cientos de controles a transeúntes y automovilistas, dejando como resultado la aprehensión de 16 personas, entre ellas, tres con medidas pendientes con la justicia.

Los procedimientos se realizaron en horas de la tarde de este miércoles y participaron efectivos de la Jefatura de la Policía Departamental de Tupungato, dependiente de la Policía de Mendoza, como así también la Unidad Especial de Patrullaje junto a uniformados de la Comisaría 20, Subcomisaría Codón del Plata y San José.

En tanto que también colaboraron el personal de VANT y de Transporte de la provincia.

El primero de los controles se realizó en el distrito San José, donde distintos efectivos requisaron vehículos y transeúntes en al meno s tres puestos fijos ubicados en calles 6 de Septiembre, Filipini y La Ripiera.

Policia control vial tupungato Nuevos operativos de la Policía de Mendoza en Tupungato.

Además, hubo tareas operativas en el interior del Barrio Arco Iris y el Loteo Moyano, ambos en Tupungato.

El segundo operativo se realizó en jurisdicción de Cordón del Plata, donde hubo un puesto fijo sobre calle El Álamo, con personal de Transporte.

En el lugar trabajó personal policial de la UEP, Comisaría 20 y Subcomisaria de Cordón del Plata.

Entre todos los lugares, la policía de Mendoza anunció la aprehensión de 16 personas, tres de ellas con medidas pendientes, el secuestro de dos motos y cinco infracciones viales por distintos motivos.

En total, al menos 130 personas fueron identificadas durante las maniobras.

Las maniobras realizadas este miércoles se suman a otras realizadas anteriormente por la Policía de Mendoza, por ejemplo, en mayo, cuando efectivos secuestraron droga y detectaron varios casos de caza furtiva.