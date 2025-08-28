prevención del delito

Megaoperativo policial en Tupungato: 16 aprehendidos

La Policía de Mendoza realizó múltiples controles en Tupungato. Hubo aprehendidos, secuestro de motos y algunas actas viales.

Operativo policial en Tupungato con varios aprehendidos.&nbsp;

Operativo policial en Tupungato con varios aprehendidos. 

 Por Pablo Segura

La Policía de Mendoza realizó un nuevo mega operativo, esta vez, en Tupungato, donde a través de distintos puestos fijos se realizaron cientos de controles a transeúntes y automovilistas, dejando como resultado la aprehensión de 16 personas, entre ellas, tres con medidas pendientes con la justicia.

Los procedimientos se realizaron en horas de la tarde de este miércoles y participaron efectivos de la Jefatura de la Policía Departamental de Tupungato, dependiente de la Policía de Mendoza, como así también la Unidad Especial de Patrullaje junto a uniformados de la Comisaría 20, Subcomisaría Codón del Plata y San José.

Lee además
Ecoferia de Tupungato. video
Saberes que se comparten

Ecoferia en Tupungato: semillas, huerta y saberes ancestrales
Así serán las elecciones 2025 en Tupungato.
En detalle

Elecciones 2025 en Tupungato: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

En tanto que también colaboraron el personal de VANT y de Transporte de la provincia.

Megaoperativo policial en Tupungato: 16 aprehendidos

El primero de los controles se realizó en el distrito San José, donde distintos efectivos requisaron vehículos y transeúntes en al menos tres puestos fijos ubicados en calles 6 de Septiembre, Filipini y La Ripiera.

Policia control vial tupungato
Nuevos operativos de la Policía de Mendoza en Tupungato.

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza en Tupungato.

Además, hubo tareas operativas en el interior del Barrio Arco Iris y el Loteo Moyano, ambos en Tupungato.

El segundo operativo se realizó en jurisdicción de Cordón del Plata, donde hubo un puesto fijo sobre calle El Álamo, con personal de Transporte.

En el lugar trabajó personal policial de la UEP, Comisaría 20 y Subcomisaria de Cordón del Plata.

Entre todos los lugares, la policía de Mendoza anunció la aprehensión de 16 personas, tres de ellas con medidas pendientes, el secuestro de dos motos y cinco infracciones viales por distintos motivos.

En total, al menos 130 personas fueron identificadas durante las maniobras.

Las maniobras realizadas este miércoles se suman a otras realizadas anteriormente por la Policía de Mendoza, por ejemplo, en mayo, cuando efectivos secuestraron droga y detectaron varios casos de caza furtiva.

Temas
Seguí leyendo

Tupungato integra sus sistemas de seguridad al 911 y a la videovigilancia provincial

Un gesto solidario: la policía de Tupungato organizó festejos en escuelas rurales

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Accidente vial en Luján de Cuyo: un adolescente resultó herido tras ser atropellado por un colectivo

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

El párroco de Real del Padre reclamó tras el robo en el Colegio Sagrada Familia

Pasó en General Alvear, le robaron un taladro, frazadas y hasta los perritos de un mes de vida

LO QUE SE LEE AHORA
Milagroso accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz. 
Varios heridos

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Rocio Collado tenía 31 años cuando fue asesinada en San Rafael. Fue el séptimo femicidio del año.
Conmoción en el sur

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará.
Para tener en cuenta

Corte de agua en Mendoza: desde cuándo será y qué zonas afectará

Cuáles son los celulares que el Banco Nación vende con más de 20% de descuento esta semana
PROMOCIÓN

Cuáles son los celulares que el Banco Nación ofrece con más de 20% de descuento esta semana

Te Puede Interesar

Tras los incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile se temen represalias a argentinos que viajen a Chile. 
VIOLENCIA

El Gobierno de Mendoza pidió a Chile "protección" para los argentinos que viajen tras las amenazas de hinchas

Por Cecilia Zabala
A través de una ley anti Shein, la industria textil busca frenar el boom de importaciones
APERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

A través de una ley "anti Shein", la industria textil busca frenar el boom de importaciones

Por Soledad Maturano
Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno. Imagen ilustrativa
Mejoras edilicias

Renovación de centros de salud: la millonaria inversión que realizará el Gobierno de Mendoza

Por Natalia Mantineo