Tupungato realizó un encuentro cultural por el Día Internacional de la Mujer

Tras haber sido reprogramado por las inclemencias climáticas, el 8M pudo realizarse en la Explanada Municipal de Tupungato —que era la locación prevista— con amplia participación y concurrencia de vecinas, vecinos y familias. Comerciantes y emprendedores se sumaron colaborando con premios para regalar, así como el Aero Club Tupungato que hizo sobrevolar tres aviones sobre el cielo, lanzando globos rosados al aire que en su interior llevaban obsequios sorpresas.

El evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizó la tarde-noche del sábado pasado; fue una jornada de concientización y visibilización del rol de las mujeres en la comunidad. La actividad —organizada por Género, Diversidad y Masculinidad del Municipio— tuvo la presentación artística de los talleres de Zumba, Canto, Danzas Folklóricas de Ciudad y Ritmos Urbanos The Star Factory. Artesanos, emprendedores y comercios locales colaboraron con regalitos para sortear, como vouchers, vinos, accesorios, piezas de cerámica, box de golosinas y más. La Reina departamental de la Vendimia 2026 Micaela Galdame, y su Virreina Delfina Cuello, también acompañaron el festejo.

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Antes de los shows, el equipo del Área de Género brindó unas palabras a cargo de la Coordinadora Aisha Loreley Quiroga y siguió una charla y reflexión sobre qué motivó el 8M y el lugar de la mujer en la sociedad, a cargo de la psicóloga social Sandra Martínez.

En simultáneo se desarrolló el Paseo Peatonal sobre Avenida Belgrano , donde los establecimientos gastronómicos armaron sus mesitas y escenarios sobre la calle aguardando a quienes los elijan para una merienda o cena, así como para ver los espectáculos que tenían programados; además, intercalados estaban los puestos de artesanos. emprendedores y emprendedoras de Tupungato expusieron y comercializaron sus productos, fortaleciendo así el desarrollo de la economía local.

Sobre la Explanada se presentaron los artistas de los talleres culturales de la Muni, comenzando las peques y adultas de Zumba, con enérgicas coreos, continuando con Canto que comenzó con un ensamble entonando la canción Mujeres del Mundo, después hicieron pasadas individuales, Creo de Natalia Jiménez en voz de la más chiquita del grupo Malena, siguieron Jésica, Marcelina y Caro interpretando a capella Agua, Fuego, Tierra y Viento -de Mercedes Sosa y Soledad-, las hermanitas Paola y Vanesa Diaz hicieron una emotiva versión de Querida yo -de Yamie Safdie-, nuevamente Caro subió sola para cantar Mary Poppins y el deshollinador, de Fabiana Cantilo, el taller cerró su presentación con el tema Sonríele de Daddy Yankee que fue bailado detrás por el grupo de bailarinas de ritmos urbanos.

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Agradecimiento a cada emprendedor y comercio de Tupungato

Las actuaciones continuaron con las parejas folklóricas del Ballet de Ciudad con juveniles y mayores que, con sus danzas tradicionales cuyanas y del litoral, recibieron el aplauso de los espectadores. Por último, con más de 30 bailarinas en escena, The Star Factory compartió su talento y pasión por el arte de alto voltaje.

Desde la organización agradecieron a los emprendedores y comercios que se sumaron al evento con numerosos regalos, colaborando solidariamente con los premios que fueron entregándose a lo largo de la tarde.

La celebración finalizó con un mensaje de agradecimiento de la funcionaria Quiroga a todas las personas que asistieron al 8M y en especial a las tupungatinas por su aporte cotidiano desde cada uno de los espacios que ocupan dentro de la comunidad.