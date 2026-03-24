Un perro de la Policía encontró a un hombre que era buscado en Mendoza

Un hombre que era intensamente buscado fue localizado en Mendoza gracias a la intervención de “Fito”, un perro perteneciente al Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza.
El perro “Fito” siguió un rastro durante dos kilómetros. El operativo se activó tras una denuncia por paradero en el barrio Amel.
El operativo se inició a partir de una denuncia por paradero en el barrio Amel, lo que activó el protocolo de búsqueda. En ese contexto, el can comenzó a trabajar sobre los indicios disponibles y logró tomar un rastro en dirección sur.
Durante el procedimiento, Fito recorrió aproximadamente dos kilómetros hasta arribar a una zona descampada, donde marcó la presencia de una persona en el interior de una acequia.
Finalmente, el hombre fue hallado en ese lugar, lo que permitió cerrar el operativo con resultado positivo. La intervención quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.