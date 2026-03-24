Grave choque entre motos en Lavalle: dos heridos y una mujer embarazada hospitalizada

Por Sitio Andino Policiales







Durante la noche del lunes, cerca de las 20:25, se produjo un grave choque entre dos motociclistas. El hecho ocurrió en calle Guardia y Tomera, en Jocolí, departamento de Lavalle. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales en el lugar.

Dos motociclistas chocaron en Lavalle y hay tres personas heridas Según fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando el conductor de una motocicleta Rouser circulaba de oeste a este por calle Guardia y, a mitad de cuadra, por causas que aún se investigan, impactó contra una motocicleta Motomel que salía desde un supermercado ubicado al sur de la arteria.

Como consecuencia del fuerte choque, ambos conductores sufrieron politraumatismos y fueron asistidos en el Centro de Salud de Costa de Araujo, mientras que una acompañante también resultó herida.

En tanto, la mujer presentó politraumatismos, por lo que debió ser trasladada al Hospital Lagomaggiore. Según se informó, cursa un embarazo de cinco meses y quedó bajo observación médica.