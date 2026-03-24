24 de marzo de 2026
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Incendio

Voraz incendio en Maipú dejó una vivienda prácticamente destruida

Impactante incendio en una vivienda de Maipú generó gran preocupación entre los vecinos. Conocé todos los detalles del siniestro.

Voraz incendio en Maipú dejó una vivienda prácticamente destruida

Voraz incendio en Maipú dejó una vivienda prácticamente destruida

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Durante la tarde del lunes, alrededor de las 19:20, se registró un impactante incendio en una vivienda ubicada en el barrio Alerces II, en el departamento de Maipú. Te contamos todo lo que debés saber del siniestro que causó preocupación en la zona.

Un incendio arrasó con gran parte de una vivienda de Maipú

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda particular. Al llegar, el personal policial constató que el foco ígneo se encontraba activo y con riesgo de propagación a casas linderas.

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El local afectado está ubicado en la intersección de Calle Tabanera y RP 92, en Tunuyán.

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En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Maipú y del Cuartel Central, quienes lograron sofocar las llamas. El siniestro provocó daños totales en cuatro habitaciones, con colapso del techo, y pérdidas parciales en un departamento interno prefabricado, dejando gran parte de la vivienda prácticamente destruida.

No se registraron personas heridas y se investigan las causas del hecho. En la causa intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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