Voraz incendio en Maipú dejó una vivienda prácticamente destruida Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Policiales







Durante la tarde del lunes, alrededor de las 19:20, se registró un impactante incendio en una vivienda ubicada en el barrio Alerces II, en el departamento de Maipú. Te contamos todo lo que debés saber del siniestro que causó preocupación en la zona.

Un incendio arrasó con gran parte de una vivienda de Maipú Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda particular. Al llegar, el personal policial constató que el foco ígneo se encontraba activo y con riesgo de propagación a casas linderas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, Maipú y del Cuartel Central, quienes lograron sofocar las llamas. El siniestro provocó daños totales en cuatro habitaciones, con colapso del techo, y pérdidas parciales en un departamento interno prefabricado, dejando gran parte de la vivienda prácticamente destruida.

No se registraron personas heridas y se investigan las causas del hecho. En la causa intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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