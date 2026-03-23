Importante robo de motos de una playa municipal

Un grupo de delincuentes perpetró un importante robo de motos en la Playa Municipal de Guaymallén, de donde sustrajeron al menos 11 vehículos, de los cuales 5 fueron recuperados en las inmediaciones, en tanto que ahora buscan a los autores del atraco.

El robo ocurrió en la madrugada de este lunes en la playa municipal ubicada en Tirasso y Profesor Mathus, en Guaymallén, donde habrían participado entre 8 y 10 sujetos que irrumpieron en el predio.

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Fuentes policiales dijeron que recién el miércoles la Comuna podrá, cuando vuelva la actividad al predio, realizar un inventario y detallar la cantidad de motos sustraídas. Mientras, la policía intenta identificar a los autores de acuerdo a los rastros que quedaron en la escena del robo.

De acuerdo a los registros que quedaron plasmados en el 911, cerca de las 2.50 de este lunes ingresaron algunos llamados alertando sobre la presencia entre 8 y 10 sujetos que estaban perpetrando un robo en el predio de la playa municipal de Guaymallén.

Cuando la policía llegó al lugar, los delincuentes escaparon hacia un descampado colindante el barrio Herrero, perdiéndose en la oscuridad de la noche.

Entonces, al realizar un rastrillaje en la zona, la policía recuperó cinco motos (Honda Wave 110 dominio A-115-HKC, Motomel sin dominio, Honda Twister 250CC dominio 960-KLR, Corven 110CC sin dominio y Corven 110CC dominio 923-LLK), por lo que se estima, de acuerdo a un primer análisis, que los ladrones sustrajeron 6 rodados.

En el lugar del robo los uniformados hallaron algunos daños en la tela perimetral, en el sector suroeste, y también en la reja del costado sur, por donde se estiman que ingresaron los ladrones.

Todos estos datos son analizados por la justicia, desde donde esperan los resultados de las pericias de Científica.