24 de marzo de 2026
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Juicio

Comienza el juicio contra la abogada argentina, por gestos racistas en Brasil

El proceso contra Agostina Páez, acusada de injuria racial en Río de Janeiro, comienza este martes bajo un trámite simplificado que podría resolverse en el día.

Comienza el juicio contra la abogada argentina, por gestos racistas en Brasil

Comienza el juicio contra la abogada argentina, por gestos racistas en Brasil

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Policiales

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas dentro de un boliche en Río de Janeiro, comenzará este martes bajo un proceso simplificado que proporciona la Justicia de Brasil.

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En este proceso judicial simplificado, que podría finalizar en el mismo día, se definiría la situación de la acusada, si queda absuelta, es condenada o si se debate el expediente en otra instancia.

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El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas en enero pasado. Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé una pena máxima de 15 años y no es excarcelable.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

El pedido de disculpas de la abogada

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

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