Un incendio en Las Heras fue controlado tras un amplio operativo

Un incendio en calle Santa Rita, Las Heras, fue controlado tras un operativo conjunto de bomberos

Un importante incendio en Las Heras fue controlado en calle Santa Rita, entre la zona Industrial y el basural. Durante este jueves por la tarde, un operativo conjunto de fuerzas de seguridad y asistencia logró sofocarlo tras intensas horas de trabajo.

Si bien las llamas fueron sofocadas y no quedaron focos activos, personal especializado permanece en el lugar realizando guardia de cenizas para evitar reinicios.

Incendio, Bomberos.jpeg Un importante incendio en Las Heras fue controlado en calle Santa Rita Foto: Cristian Lozano Bomberos y Defensa Civil controlaron el incendio En el procedimiento trabajaron de manera coordinada dotaciones y móviles de Bomberos Voluntarios de Las Heras, Cuartel Central, Godoy Cruz y Maipú. También se sumaron Defensa Civil provincial y municipal, el Grupo de Unidad Municipal (GUM), y personal de Servicios Públicos de Las Heras con maquinaria pesada.

Además, unidades de intervención rápida y equipos de apoyo hídrico de Guaymallén brindaron colaboración en la tarea.

Gracias a la labor conjunta se logró controlar la situación sin que se registraran víctimas, garantizando la seguridad de los vecinos y del entorno cercano.