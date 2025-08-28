Un incendio en Las Heras fue controlado tras un amplio operativo

Un importante incendio en Las Herasfue controlado en calle Santa Rita, entre la zona Industrial y el basural. Durante este jueves por la tarde, un operativo conjunto de fuerzas de seguridad y asistencia logró sofocarlo tras intensas horas de trabajo.
Si bien las llamas fueron sofocadas y no quedaron focos activos, personal especializado permanece en el lugar realizando guardia de cenizas para evitar reinicios.
Un importante incendio en Las Heras fue controlado en calle Santa Rita
Foto: Cristian Lozano
Bomberos y Defensa Civil controlaron el incendio
En el procedimiento trabajaron de manera coordinada dotaciones y móviles de Bomberos Voluntarios de Las Heras, Cuartel Central, Godoy Cruz y Maipú. También se sumaron Defensa Civil provincial y municipal, el Grupo de Unidad Municipal (GUM), y personal de Servicios Públicos de Las Heras con maquinaria pesada.
Además, unidades de intervención rápida y equipos de apoyo hídrico de Guaymallén brindaron colaboración en la tarea.
Gracias a la labor conjunta se logró controlar la situación sin que se registraran víctimas, garantizando la seguridad de los vecinos y del entorno cercano.