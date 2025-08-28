Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El Paso Internacional Los Libertadores, principal enlace terrestre entre Argentina y el vecino país de Chile, comenzará a funcionar desde este lunes 1° de septiembre con el horario de verano, que se extenderá hasta fines de mayo. Conocé los detalles.
De esta manera, desde las 8 de este lunes, este Paso permanecerá abierto y operativo las24 horas para quienes deseen cruzar a Chile, lo que permite la circulación nocturna y en la madrugada, algo que no ocurre durante el invierno, cuando la circulación se habilita solo de 9 a 21.
Esta medida que se aplica año a año busca aprovechar la mejora de las condiciones climáticas previstas para los próximos meses y, al mismo tiempo, anticiparse al incremento del flujo vehicular que comienza en septiembre y se intensifica hacia la temporada de verano.
paso internacional los libertadores.jpg
Desde el 1 de septiembre se aplicarán cambios de horarios en el Paso Internacional Los Libertadores.
Foto: Osvaldo Valle.
Recomendaciones para transitar por el Paso Internacional Los Libertadores
Las autoridades recordaron a quienes planean cruzar a Chile por la provincia de Mendoza que es fundamental estar preparados para cualquier contingencia climática:
Llevar abrigo, alimentos, agua y combustible suficiente.
Extremar la precaución por posibles sectores con formación de hielo.
Respetar las indicaciones de tránsito y adecuar la velocidad al estado de la ruta.
Ante emergencias, los conductores deben comunicarse con los servicios disponibles en la zona. Además, Vialidad Nacional continuará monitoreando la transitabilidad y difundiendo actualizaciones para mantener informados a los usuarios.
Finalmente, se recomienda a los viajeros consultar siempre las noticias y reportes oficiales antes de emprender el viaje hacia Chile.