Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.

El Paso Internacional Los Libertadores , principal enlace terrestre entre Argentina y el vecino país de Chile , comenzará a funcionar desde este lunes 1° de septiembre con el horario de verano , que se extenderá hasta fines de mayo. Conocé los detalles.

De esta manera, desde las 8 de este lunes, este Paso permanecerá abierto y operativo las 24 horas para quienes deseen cruzar a Chile , lo que permite la circulación nocturna y en la madrugada, algo que no ocurre durante el invierno, cuando la circulación se habilita solo de 9 a 21.

Esta medida que se aplica año a año busca aprovechar la mejora de las condiciones climáticas previstas para los próximos meses y, al mismo tiempo, anticiparse al incremento del flujo vehicular que comienza en septiembre y se intensifica hacia la temporada de verano.

Las autoridades recordaron a quienes planean cruzar a Chile por la provincia de Mendoza que es fundamental estar preparados para cualquier contingencia climática:

Llevar abrigo, alimentos, agua y combustible suficiente.

Extremar la precaución por posibles sectores con formación de hielo.

Respetar las indicaciones de tránsito y adecuar la velocidad al estado de la ruta.

Ante emergencias, los conductores deben comunicarse con los servicios disponibles en la zona. Además, Vialidad Nacional continuará monitoreando la transitabilidad y difundiendo actualizaciones para mantener informados a los usuarios.

Finalmente, se recomienda a los viajeros consultar siempre las noticias y reportes oficiales antes de emprender el viaje hacia Chile.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.