Mendocinos en Chile: expectativas por las compras de electrodomésticos en el vecino país.

Este fin de semana largo, en conmemoración por la muerte de José de San Martín, los mendocinos que tengan intención de cruzar a Chile tendrán una novedad en sus listas de compras: la posibilidad de traer electrodomésticos como heladeras, lavarropas o aires acondicionados.

Un dato a tener en cuenta es que el Paso Internacional Los Libertadores, este viernes permanecerá cerrado , por malas condiciones meteorológicas, por lo que habrá que esperar unas horas para poder cruzar hacia el vecino país.

La expectativa es alta, ya que, por primera vez, estos productos pueden ser declarados y nacionalizados, aunque con una carga fiscal que relativiza la conveniencia final.

El Paso Internacional Los Libertadores estará habilitado hasta las 17, luego cierra por mal tiempo.

Mendocinos en Chile: conviene comprar electrodomésticos

La reciente normativa del Gobierno de Javier Milei permite a los viajeros mayores de 16 años ingresar una unidad nueva por categoría al año, siempre que sea para uso personal. Sin embargo, no se aplica la franquicia de equipaje tradicional (US$300 por vía terrestre), sino que se deben pagar los aranceles e impuestos correspondientes a una importación.

El cálculo es complejo: sobre el valor del electrodoméstico, se suma un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias y 2,5% de Ingresos Brutos. Por ejemplo, una heladera Bosch que en Argentina cuesta $2,5 millones, en Chile se consigue por un valor equivalente a $900.000. Al sumarle los impuestos para su nacionalización, el precio final en Argentina ascendería a $1,4 millones, sin contar los costos de transporte.

electrodomesticos.jpg Desde este viernes, los mendocinos pueden comprar línea blanca en Chile.

Este nuevo esquema fiscal reduce la diferencia de precios y hace que la decisión de comprar un electrodoméstico en Chile dependa de cada caso.

A diferencia de artículos como notebooks o celulares, que tienen 0% de arancel y tributan solo sobre el excedente de la franquicia, la línea blanca enfrenta una carga impositiva mucho mayor, lo que genera dudas sobre cuántos se aventurarán a realizar esta compra.

aduana Paso Internacional Los Libertadores Se prevé que varios mendocinos crucen a Chile para comprar línea blanca.

Lo que tenés que saber antes de viajar

Horarios y feriado: este viernes 15 de agosto es feriado en Chile por la Asunción de la Virgen María. Muchos supermercados y centros comerciales mantendrán horarios normales, pero es recomendable confirmarlos antes de viajar. Recordar, además, que en el vecino país tienen una hora menos que en Argentina.

Trámites en la Aduana: para ingresar un electrodoméstico, se debe completar el formulario OM2153-A en el sitio web de ARCA (parte de la AFIP), declarar el artefacto, pagar la liquidación de aranceles que se genere y llevar el comprobante de pago impreso o digital.

Paso Cristo Redentor: se pronostican lluvias, pero se espera que durante esta jornada el Paso esté habilitado hasta las 17.

La habilitación está en marcha, ahora solo resta saber si a pesar de los impuestos, los precios chilenos seguirán siendo lo suficientemente atractivos para que esta tendencia se consolide en futuros fines de semana largos.

