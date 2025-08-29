Alerta por intensas precipitaciones

San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

El municipio de San Rafael dispuso el cierre del Parque de los Niños y del Parque Municipal de Valle Grande este sábado.

El Parque de los Niños en San Rafael permanecerá cerrado

El Parque de los Niños en San Rafael permanecerá cerrado

Se esperan fuertes precipitaciones para el fin de semana, por lo que también se suspendieron las Estaciones Infantiles de sábado y domingo. Recordamos a los conductores transitar con precaución: reducir la velocidad, prestar atención al estado de la calzada y respetar a los peatones.

Lee además
Expo FUSIONA en San Rafael. video
Innovación y negocios en el Sur mendocino

FUSIONA 2025 abrió su segunda edición en San Rafael con más de 60 empresas
Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción video
Obra pública

Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"
image

Recomendaciones por las tormentas en todo San Rafael

Se recomienda no acercarse a postes o cables de electricidad ni cruzar por charcos de agua. Evitar también permanecer debajo de árboles.

Finalmente, se solicita debido a la lluvia no arrojar escombros ni residuos en la vía pública hasta que mejoren las condiciones.

image

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza avanza en la intervención histórica de la Ruta Nacional 143 con una millonaria inversión

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Correo Argentino en San Rafael: avanza la restauración de sus murales históricos

San Rafael elimina el tope de 2 horas en el Estacionamiento Controlado

Femicidio de Rocío: este jueves imputarán a su ex pareja, quien luego de matarla, la decapitó

San Rafael avanza con la colocación de 1000 luminarias LED en barrios y distritos

En San Rafael, las farmacias resisten con ventas de medicamentos, pero caen otros rubros

En San Rafael pidieron justicia por el femicidio de Rocío Collado

LO QUE SE LEE AHORA
Godoy Cruz y el mundo del café de especialidad.
Oportunidad de formación

El Municipio de Godoy Cruz y TOCCAFE impulsan un curso de barismo inicial

Las Más Leídas

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios  suspenden varias actividades.
Temporal

Alerta por lluvias históricas en Mendoza: municipios suspenden varias actividades

Lluvias históricas en Mendoza: las contundentes recomendaciones brindadas por Defensa Civil.
Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile.
Alta Montaña

Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

El fiscal de San Rafael, Iván Ábalos, decidió hoy la imputación contra Yamil Yunes
Investigación

La decisión de la justicia con el acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael

Ante la gravedad de la situación, la familia decidió abandonar la ciudad de Coquimbo video
Dejaron todo para salvarse

Una familia regresó a Mendoza por recibir tiros y amenazas en Chile

Te Puede Interesar

Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias
Esta tarde

Fuerte incendio en Luján de Cuyo: cortan una ruta provincial y evacúan a varias familias

Por Luis Calizaya
Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción video
Obra pública

Alfredo Cornejo sobre la Ruta Nacional 143: "Decidimos dejar atrás la queja y pasar a la acción"

Por Sitio Andino Política
Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Atención

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Por Sitio Andino Sociedad