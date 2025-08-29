San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

El Parque de los Niños en San Rafael permanecerá cerrado

Se esperan fuertes precipitaciones para el fin de semana, por lo que también se suspendieron las Estaciones Infantiles de sábado y domingo. Recordamos a los conductores transitar con precaución: reducir la velocidad, prestar atención al estado de la calzada y respetar a los peatones.

image Recomendaciones por las tormentas en todo San Rafael Se recomienda no acercarse a postes o cables de electricidad ni cruzar por charcos de agua. Evitar también permanecer debajo de árboles.

Finalmente, se solicita debido a la lluvia no arrojar escombros ni residuos en la vía pública hasta que mejoren las condiciones.

