San Rafael cierra espacios públicos y pide precaución a conductores

Ante el pronóstico de fuertes lluvias para sábado especialmente y domingo, desde el Municipio de San Rafael se decidió cerrar preventivamente durante la jornada del sábado el Parque de los Niños y el Parque Municipal de Valle Grande.
Se esperan fuertes precipitaciones para el fin de semana, por lo que también se suspendieron las Estaciones Infantiles de sábado y domingo. Recordamos a los conductores transitar con precaución: reducir la velocidad, prestar atención al estado de la calzada y respetar a los peatones.
Se recomienda no acercarse a postes o cables de electricidad ni cruzar por charcos de agua. Evitar también permanecer debajo de árboles.
Finalmente, se solicita debido a la lluvia no arrojar escombros ni residuos en la vía pública hasta que mejoren las condiciones.