Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

Ante el pronóstico de las fuertes lluvias que se esperan para las próximas horas en la provincia de Mendoza, la Dirección de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, brindó contundentes recomendaciones para prevenir riesgos y evitar accidentes, tanto en la vía pública como en el hogar.
Para quienes permanezcan en sus hogares, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües para asegurar un correcto flujo del agua. También se aconseja retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente, especialmente aquellos que contengan productos tóxicos.
lluvia, tormenta, mendoza.jpg
Piden a la población circular con mucha precaución.
Foto: Yemel Fil
Desde el organismo, se pide a la población evitar sacar la basura, asegurar puertas y ventanas, y tener a mano una mochila de emergencia personal. En caso de inundación, es crucial cortar la energía eléctrica desde la llave general y desconectar los electrodomésticos para evitar accidentes.
Finalmente, una vez que la lluvia cese, se recomienda higienizar las viviendas con una solución de una taza de lavandina por cada quince litros de agua para desinfectar adecuadamente.