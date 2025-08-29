Alerta

Lluvias sin precedentes en Mendoza: la contundente advertencia de Defensa Civil

La provincia de Mendoza registrará un fuerte temporal de lluvia y las autoridades recomiendan estar alertas para prevenir y evitar accidentes.

 Por Natalia Mantineo

Ante el pronóstico de las fuertes lluvias que se esperan para las próximas horas en la provincia de Mendoza, la Dirección de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, brindó contundentes recomendaciones para prevenir riesgos y evitar accidentes, tanto en la vía pública como en el hogar.

Entre las medidas dispuestas por las autoridades de Defensa Civil, se recomienda a la población circular con cuidado, proteger las viviendas y resguardar a las familias.

Se estima que la lluvia marcará un record histórico para la época.

Lluvia en Mendoza: recomendaciones

Frente al fenómeno, se aconseja a los conductores circular con máxima precaución, evitando zonas anegadas y reduciendo la velocidad. Es fundamental mantener una distancia prudente con otros vehículos y detener la marcha al llegar a badenes, arroyos o cauces aluvionales.

Para quienes permanezcan en sus hogares, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües para asegurar un correcto flujo del agua. También se aconseja retirar del exterior cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente, especialmente aquellos que contengan productos tóxicos.

Piden a la población circular con mucha precaución.

Desde el organismo, se pide a la población evitar sacar la basura, asegurar puertas y ventanas, y tener a mano una mochila de emergencia personal. En caso de inundación, es crucial cortar la energía eléctrica desde la llave general y desconectar los electrodomésticos para evitar accidentes.

Finalmente, una vez que la lluvia cese, se recomienda higienizar las viviendas con una solución de una taza de lavandina por cada quince litros de agua para desinfectar adecuadamente.

