El clima

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este 25 de agosto en Mendoza

Este lunes se espera una jornada con una máxima de 23 grados en la provincia de Mendoza. Hacia el fin de semana empeorará. El pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informan que este lunes 25 de agosto se espera en la provincia de Mendoza una jornada de tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Habrá heladas parciales durante la mañana, principalmente en zonas rurales. En cordillera, el cielo se mantendrá con poca nubosidad y despejado hacia la tarde, mientras que en el llano predominará el cielo despejado durante toda la jornada.

La temperatura promedio alcanzará los 23°C en su máxima, mientras que las mínimas se ubicarán en:

  • 0°C en Malargüe y Valle de Uco, con probabilidad de heladas parciales.
  • 4°C en el Sur provincial.
  • Entre 4°C y 5°C en el Norte y Este.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 26 de agosto: se espera tiempo bueno, con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado en distintos momentos de la jornada. La máxima prevista será de 23°C y la mínima de 7°C. El viento se sentirá leve desde el norte, principalmente desde el mediodía.
  • Miércoles 27 de agosto: se presentará con cielo algo nublado y temperaturas similares a las de los días anteriores. La máxima será nuevamente de 23°C, mientras que la mínima se ubicará en 8°C. El viento se mantendrá moderado del noreste.

Vuelven las lluvias a Mendoza; qué día habrá precipitaciones

De manera preliminar, la Dirección de Defensa Civil indicó que el viernes 29 de agosto hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña.

