Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este 25 de agosto en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







Los pronósticos de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional informan que este lunes 25 de agosto se espera en la provincia de Mendoza una jornada de tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Habrá heladas parciales durante la mañana, principalmente en zonas rurales. En cordillera, el cielo se mantendrá con poca nubosidad y despejado hacia la tarde, mientras que en el llano predominará el cielo despejado durante toda la jornada.

La temperatura promedio alcanzará los 23°C en su máxima, mientras que las mínimas se ubicarán en:

0°C en Malargüe y Valle de Uco, con probabilidad de heladas parciales.

4°C en el Sur provincial.

Entre 4°C y 5°C en el Norte y Este.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Martes 26 de agosto: se espera tiempo bueno, con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado en distintos momentos de la jornada. La máxima prevista será de 23°C y la mínima de 7°C. El viento se sentirá leve desde el norte, principalmente desde el mediodía.

se espera tiempo bueno, con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado en distintos momentos de la jornada. La máxima prevista será de 23°C y la mínima de 7°C. El viento se sentirá leve desde el norte, principalmente desde el mediodía. Miércoles 27 de agosto: se presentará con cielo algo nublado y temperaturas similares a las de los días anteriores. La máxima será nuevamente de 23°C, mientras que la mínima se ubicará en 8°C. El viento se mantendrá moderado del noreste. Vuelven las lluvias a Mendoza; qué día habrá precipitaciones De manera preliminar, la Dirección de Defensa Civil indicó que el viernes 29 de agosto hay probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia y en la alta montaña.