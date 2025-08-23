Tiempo bueno y leve ascenso de la temperatura: el pronóstico en Mendoza este sábado 23 de agosto

Este sábado 23 de agosto se espera tiempo bueno en toda la provincia, con cielo despejado y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste, mientras que en cordillera el cielo permanecerá poco nuboso.
La jornada se presentará con cielo despejado y registros térmicos que rondarán los 15 grados en el llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el viento norte se sentirá entre las 11 y las 19, con brisas leves que afectarán a la zona Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y el Sur provincial.
En cuanto a la Alta Montaña, se espera también tiempo bueno y cielo despejado en toda la zona cordillerana.
La temperatura promedio en el llano será de 4°C, en su mínima, y la máxima alcanzará los 15°C.