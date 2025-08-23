Tiempo bueno y leve ascenso de la temperatura: el pronóstico en Mendoza este sábado 23 de agosto

Buen tiempo en Mendoza este sábado 23 de agosto Foto: Cristian Lozano

Este sábado 23 de agosto se espera tiempo bueno en toda la provincia, con cielo despejado y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste, mientras que en cordillera el cielo permanecerá poco nuboso.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el viento norte se sentirá entre las 11 y las 19, con brisas leves que afectarán a la zona Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y el Sur provincial.

En cuanto a la Alta Montaña, se espera también tiempo bueno y cielo despejado en toda la zona cordillerana.

La temperatura promedio en el llano será de 4°C, en su mínima, y la máxima alcanzará los 15°C.

Temperaturas por zonas Malargüe : mínima entre 2°C y 3°C.

: mínima entre 2°C y 3°C. Valle de Uco y zona Sur : mínimas cercanas a 0°C, con probabilidad de heladas generales .

: mínimas cercanas a 0°C, con . Zona Norte y Este : mínima de 1°C, con heladas parciales .

: mínima de 1°C, con . Máximas en estas regiones: entre 12°C y 13°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza Domingo 24 de agosto : tiempo bueno con ascenso de la temperatura , cielo despejado y vientos leves del noreste. Mínima de 3°C y máxima de 19°C.

: tiempo bueno con , cielo despejado y vientos leves del noreste. Mínima de 3°C y máxima de 19°C. Lunes 25 de agosto : se mantendrá el tiempo bueno , con ascenso térmico y vientos leves del noreste. Mínima de 5°C y máxima de 22°C.

: se mantendrá el , con ascenso térmico y vientos leves del noreste. Mínima de 5°C y máxima de 22°C. Martes 26 de agosto : cielo algo nublado, con poco cambio en la temperatura . Heladas parciales y vientos leves del noreste. Mínima de 7°C y máxima de 23°C.

: cielo algo nublado, con . Heladas parciales y vientos leves del noreste. Mínima de 7°C y máxima de 23°C. Miércoles 27 de agosto: condiciones algo nubladas y con temperaturas similares. Mínima de 8°C y máxima de 23°C