Tiempo bueno y leve ascenso de la temperatura: el pronóstico en Mendoza este sábado 23 de agosto

La jornada se presentará con cielo despejado y registros térmicos que rondarán los 15 grados en el llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Buen tiempo en Mendoza este sábado 23 de agosto

Buen tiempo en Mendoza este sábado 23 de agosto

Foto: Cristian Lozano
Este sábado 23 de agosto se espera tiempo bueno en toda la provincia, con cielo despejado y poco cambio en la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste, mientras que en cordillera el cielo permanecerá poco nuboso.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional, el viento norte se sentirá entre las 11 y las 19, con brisas leves que afectarán a la zona Norte, Este, Gran Mendoza, Valle de Uco y el Sur provincial.

En cuanto a la Alta Montaña, se espera también tiempo bueno y cielo despejado en toda la zona cordillerana.

La temperatura promedio en el llano será de 4°C, en su mínima, y la máxima alcanzará los 15°C.

Temperaturas por zonas

  • Malargüe: mínima entre 2°C y 3°C.
  • Valle de Uco y zona Sur: mínimas cercanas a 0°C, con probabilidad de heladas generales.
  • Zona Norte y Este: mínima de 1°C, con heladas parciales.
  • Máximas en estas regiones: entre 12°C y 13°C.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Domingo 24 de agosto: tiempo bueno con ascenso de la temperatura, cielo despejado y vientos leves del noreste. Mínima de 3°C y máxima de 19°C.
  • Lunes 25 de agosto: se mantendrá el tiempo bueno, con ascenso térmico y vientos leves del noreste. Mínima de 5°C y máxima de 22°C.
  • Martes 26 de agosto: cielo algo nublado, con poco cambio en la temperatura. Heladas parciales y vientos leves del noreste. Mínima de 7°C y máxima de 23°C.
  • Miércoles 27 de agosto: condiciones algo nubladas y con temperaturas similares. Mínima de 8°C y máxima de 23°C
