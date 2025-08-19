el clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 19 de agosto en Mendoza

La jornada se presentará en la provincia de Mendoza con un cielo parcialmente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este martes 19 de agosto en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico para este martes 19 de agosto en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este martes 19 de agosto, indica que el cielo en la provincia de Mendoza, estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Los vientos serán del sector sur y se mantendrán las nevadas en cordillera.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza informó que, este martes 19, podrían producirse dos situaciones respecto del viento. Por un lado, en las zonas Sur de Cordillera y Malargüe se registraría Zonda leve entre las 14:00 hs. y 18:00 hs.

Por otro lado, en zona Sur, Valle de Uco y zona Noreste, se espera viento Sur a Norte con velocidades promedio de 25 km/h. Esto afectaría a dichas localidades entre las 11 y las 22.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 20 grados y la mínima a los 6 grados.

12 de agosto, ciudad de mendoza, invierno, calido, temperatura, clima, tiempo, soleado
El pronóstico del tiempo se presentará en la provincia de Mendoza con un cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo se presentará en la provincia de Mendoza con un cielo parcialmente nublado.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el miércoles, 20 de agosto, la jornada estará algo nublada, con poco cambio de la temperatura, con vientos moderados del noreste. Continúan las nevadas en cordillera. La máxima llegaría a los 19 grados y la mínima a los 7 grados.
