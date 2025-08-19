Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

Las lluvia sorprendieron el lunes a primera hora a gran parte del área metropolitana de la provincia de Mendoza , luego de un fin de semana soleado y con temperaturas casi primaverales. En varios sectores del área metropolitana, los chaparrones fueron intensos y persistentes , lo que provocó anegamientos y daños que obligaron a la intervención de autoridades.

Esta mañana, la Dirección Provincial de Defensa Civil compartió el relevamiento de novedades ocasionadas por la lluvia del lunes y la madrugada de este martes. En rigor, se produjeron 22 siniestros , siendo Guaymallén una de las comunas más afectadas con una vivienda anegada, dos desbordes de cloacas y tres casos de transformadores y cables cortados o cortocircuitos .

En otras comunas del Gran Mendoza , se registraron las siguientes novedades hasta las 20 horas del lunes y hasta las 7 de este martes .

Árboles/ramas caídos: 02

Transformadores y cables cortados/cortocircuito:02

Las Heras:

Árboles/ramas caídos: 01

Viviendas anegadas: 01

Desborde de cloacas: 01

Guaymallén:

Viviendas anegadas: 01

Desborde de cloacas: 02

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 03

Godoy Cruz:

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 05

Maipú:

Árboles/ramas caídos: 02

Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 02

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza informó que, este martes 19, podrían producirse dos situaciones respecto del viento. Por un lado, en las zonas Sur de Cordillera y Malargüe se registraría Zonda leve entre las 14:00 hs. y 18:00 hs. Por otro lado, en zona Sur, Valle de Uco y zona Noreste, se espera viento Sur a Norte con velocidades promedio de 25 km/h. Esto afectaría a dichas localidades entre las 11 y las 22.

Se estima que la temperatura máxima para hoy llegue a los 20 grados y la mínima a los 6 grados.

No obstante, un escenario más complejo podría desembarcar este jueves 21. En Aconcagua Radio, el meteorólogo Mariano García indicó que se prevé que “algo va a pasar. O llueve o hay Zonda”. De acuerdo con el especialista, el viento podría sentirse en los departamentos del Este con “bastante fuerza”.

Alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zonas se verán afectadas y desde cuándo

En ese sentido, Defensa Civil anticipó que el inclemente viento Zonda se daría de forma generalizada en toda la provincia de Mendoza de la siguiente manera:

En precordillera Sur , iniciaría a partir de las 06:00 hs.

, iniciaría a partir de las 06:00 hs. En Malargüe a las 10:00 hs.

a las 10:00 hs. En precordillera de Valle de Uco y Uspallata a las 12:00 hs.

y a las 12:00 hs. En el Gran Mendoza entre las 15:00 y 16:00 hs.

entre las 15:00 y 16:00 hs. En el Valle de Uco y zona Este a partir de las 16:00/17:00 hs.

Las velocidades promedio serán de 45-50 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar esa estimación. Luego, el pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un ingreso de frente con viento del Sur a partir de las 23:00 hs., que se extendería hasta el día viernes.