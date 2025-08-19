Relevamiento

Por la lluvia, se registraron daños en varios departamentos de Mendoza

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza reportó más de 20 novedades ocasionadas por la lluvia del lunes y esta madrugada. Qué depara el pronóstico.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Las lluvia sorprendieron el lunes a primera hora a gran parte del área metropolitana de la provincia de Mendoza, luego de un fin de semana soleado y con temperaturas casi primaverales. En varios sectores del área metropolitana, los chaparrones fueron intensos y persistentes, lo que provocó anegamientos y daños que obligaron a la intervención de autoridades.

Esta mañana, la Dirección Provincial de Defensa Civil compartió el relevamiento de novedades ocasionadas por la lluvia del lunes y la madrugada de este martes. En rigor, se produjeron 22 siniestros, siendo Guaymallén una de las comunas más afectadas con una vivienda anegada, dos desbordes de cloacas y tres casos de transformadores y cables cortados o cortocircuitos.

lluvia, frio, llovizna, tiempo, clima, temperatura, pronostico, ciudad de mendoza.jpg
Los chaparrones fueron intensos y persistentes.

Los departamentos afectados por lluvias

En otras comunas del Gran Mendoza, se registraron las siguientes novedades hasta las 20 horas del lunes y hasta las 7 de este martes.

Capital:

  • Árboles/ramas caídos: 02
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito:02

Las Heras:

  • Árboles/ramas caídos: 01
  • Viviendas anegadas: 01
  • Desborde de cloacas: 01

Guaymallén:

  • Viviendas anegadas: 01
  • Desborde de cloacas: 02
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 03

Godoy Cruz:

  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 05

Maipú:

  • Árboles/ramas caídos: 02
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 02

“Algo va a pasar”: qué dice el pronóstico sobre el Zonda en Mendoza

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza informó que, este martes 19, podrían producirse dos situaciones respecto del viento. Por un lado, en las zonas Sur de Cordillera y Malargüe se registraría Zonda leve entre las 14:00 hs. y 18:00 hs. Por otro lado, en zona Sur, Valle de Uco y zona Noreste, se espera viento Sur a Norte con velocidades promedio de 25 km/h. Esto afectaría a dichas localidades entre las 11 y las 22.

Se estima que la temperatura máxima para hoy llegue a los 20 grados y la mínima a los 6 grados.

No obstante, un escenario más complejo podría desembarcar este jueves 21. En Aconcagua Radio, el meteorólogo Mariano García indicó que se prevé que “algo va a pasar. O llueve o hay Zonda”. De acuerdo con el especialista, el viento podría sentirse en los departamentos del Este con “bastante fuerza”.

viento zonda, viento cuyano, mendoza, frio, invierno, hojas, temperatura, clima, tiempo.jpg
Alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zonas se verán afectadas y desde cuándo

En ese sentido, Defensa Civil anticipó que el inclemente viento Zonda se daría de forma generalizada en toda la provincia de Mendoza de la siguiente manera:

  • En precordillera Sur, iniciaría a partir de las 06:00 hs.
  • En Malargüe a las 10:00 hs.
  • En precordillera de Valle de Uco y Uspallata a las 12:00 hs.
  • En el Gran Mendoza entre las 15:00 y 16:00 hs.
  • En el Valle de Uco y zona Este a partir de las 16:00/17:00 hs.

Las velocidades promedio serán de 45-50 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar esa estimación. Luego, el pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un ingreso de frente con viento del Sur a partir de las 23:00 hs., que se extendería hasta el día viernes.

