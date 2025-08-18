Qué dicen los expertos

"Algo va a a pasar": el pronóstico meteorológico para esta semana en Mendoza

Los modelos meteorológicos indican el regreso de un fenómeno que agobia a los mendocinos. El cargado combo del tiempo que se espera esta semana.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Tras un fin de semana agradable en la provincia de Mendoza, con máximas cercanas a lo primaveral, este lunes amaneció con lloviznas y un marcado descenso de la temperatura. Este cambio no será el único que se prevé en la semana, ya que los pronósticos indican posibilidades de que regrese un inclemente fenómeno.

“Algo va a pasar”: qué dice el pronóstico sobre el Zonda en Mendoza

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza informó que, el martes 18, podrían producirse dos situaciones respecto del viento. Por un lado, en las zonas Sur de Cordillera y Malargüe se registraría Zonda leve entre las 14:00 hs. y 18:00 hs.

Por otro lado, en zona Sur, Valle de Uco y zona Noreste, se espera viento Sur a Norte con velocidades promedio de 25 km/h. Esto afectaría a dichas localidades entre las 11:00 hs. y las 22:00 hs.

viento zonda, invierno, hojas, barrendero, limpieza ciudad de Mendoza

No obstante, un escenario más complejo podría desembarcar este jueves 21. En Aconcagua Radio, el meteorólogo Mariano García indicó que se prevé que “algo va a pasar. O llueve o hay Zonda”. De acuerdo con el especialista, el viento podría sentirse en los departamentos del Este con “bastante fuerza”.

En ese sentido, Defensa Civil anticipó que el inclemente viento Zonda se daría de forma generalizada en toda la provincia de Mendoza de la siguiente manera:

  • En precordillera Sur, iniciaría a partir de las 06:00 hs.
  • En Malargüe a las 10:00 hs.
  • En precordillera de Valle de Uco y Uspallata a las 12:00 hs.
  • En el Gran Mendoza entre las 15:00 y 16:00 hs.
  • En el Valle de Uco y zona Este a partir de las 16:00/17:00 hs.

Las velocidades promedio serán de 45-50 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar esa estimación. Luego, el pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un ingreso de frente con viento del Sur a partir de las 23:00 hs., que se extendería hasta el día viernes.

“Lo vamos a seguir porque al momento el pronóstico todavía no es unívoco, pero sepan que el viernes va a estar un poquito inestable. Por suerte, el fin de semana la situación va a mejorar”, completó.

Qué se prevé para alta montaña y qué podría ocurrir con el Paso a Chile

El meteorólogo también estimó qué podría ocurrir con el Paso Internacional Los Libertadores, el cual se encuentra cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

La medida se tomó como precaución debido a que los modelos meteorológicos concluyen que, a partir de las 13:00 horas del lunes hasta la madrugada del martes, principalmente en el sector argentino, entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera. Por ello, no se podrán garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

Alta montaña.jfif

En este sentido, García precisó que este martes podría ser “el único día que se puede llegar a habilitar” el paso de alta montaña: “Hoy y mañana serían los mejores días. Recién vuelve a mejorar el fin de semana, pero atentos porque la temperatura va a bajar muchísimo, vamos a estar con 23 o 25 grados bajo cero cuando abra el cruce”, concluyó.

