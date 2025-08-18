Frío y ventoso, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este lunes 18 de agosto, indica que estará mayormente nublado, frío y ventoso, con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sur. Habrá precipitaciones en la madrugada y nevadas en la cordillera.
La máxima llegaría a los 13 grados y la mínima a los 8 grados.
30 de junio, nieve, frio, nevado. invierno, clima, tiempo, pronostico.jpg
Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Para el martes 19 de agosto cielo estará parcialmente nublado, con notable ascenso de la temperatura. Los vientos serán del sector sur. Se mantendrán nevadas en la cordillera. La temperatura máxima sería de 18 grados y la mínima de 6 grados.
El tiempo en alta montaña se presentará parcialmente nublado a nublado con nevadas débiles a moderadas en el Paso Internacional Los Libertadores.