El clima

Frío y ventoso, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto en Mendoza

El tiempo para el inicio de la semana se presentará muy frío en la provincia de Mendoza. Conocé el pronóstico extendido.

Frío y ventoso, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto en Mendoza.

Frío y ventoso, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de agosto en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para este lunes 18 de agosto, indica que estará mayormente nublado, frío y ventoso, con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sur. Habrá precipitaciones en la madrugada y nevadas en la cordillera.

La máxima llegaría a los 13 grados y la mínima a los 8 grados.

Lee además
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo para este domingo 17 de agosto en Mendoza
ascenso de la temperatura, el pronostico del tiempo para este sabado 16 de agosto en mendoza
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 16 de agosto en Mendoza
30 de junio, nieve, frio, nevado. invierno, clima, tiempo, pronostico.jpg

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para el martes 19 de agosto cielo estará parcialmente nublado, con notable ascenso de la temperatura. Los vientos serán del sector sur. Se mantendrán nevadas en la cordillera. La temperatura máxima sería de 18 grados y la mínima de 6 grados.

El tiempo en alta montaña se presentará parcialmente nublado a nublado con nevadas débiles a moderadas en el Paso Internacional Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Nubosidad y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de agosto en Mendoza

Cómo estará el pronóstico del tiempo este miércoles 13 de agosto en la provincia de Mendoza

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo este martes 12 de agosto en la provincia de Mendoza

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto en Mendoza

Tiempo bueno y ascenso de la temperatura, el pronóstico para este domingo en Mendoza

Cómo estará el pronóstico del tiempo este sábado 9 de agosto en la provincia de Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 8 de agosto en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1315 del domingo 17 de agosto

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos
De norte a sur

Beneficios para jubilados en Mendoza: uno a uno, los municipios que ofrecen exenciones y descuentos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2389 del domingo 17 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

Gran convocatoria de público se hizo presente en el Manzo Histórico, en Tunuyán.
Valle de Uco

Tunuyán vivió un emotivo 175° aniversario de San Martín en el Manzano Histórico

Te Puede Interesar

El reactor de IMPSA, esta mañana, en Ruta 40 de Luján de Cuyo. 
resta la última etapa

Mega operativo: cuándo continuará el traslado del reactor de IMPSA a la refinería de YPF

Por Pablo Segura
Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Por Soledad Maturano
El juicio por el homicidio de Facundo Almendra comienza este lunes.
Polo Judicial

Comenzó el juicio al padre acusado de matar a su hijo en San Carlos

Por Carla Canizzaro