¿Es realmente bueno el agua de lluvia para las plantas?: la respuesta de la ciencia

Es parte del saber popular que el agua de lluvia beneficia a las plantas y ahora la ciencia analiza qué hay de cierto en ésto . En principio, este recurso natural fortalece los cultivos y aporta ventajas comprobadas por expertos. En Mendoza, donde el agua es escasa y valiosa, aprovecharla adecuadamente puede marcar una gran diferencia.

La ciencia confirma que el agua de lluvia es más pura que la de red , ya que no contiene cloro ni sales agregadas. Estos elementos, aunque necesarios para el consumo humano, pueden resultar agresivos para raíces sensibles. Además, la lluvia arrastra pequeñas partículas de nitrógeno presentes en la atmósfera, un fertilizante natural que favorece el desarrollo de hojas verdes y tallos más resistentes.

Cuidado de plantas Guía práctica para detectar exceso de riego en plantas y corregirlo

Jardinería sustentable Jardinería sustentable: cómo secar cáscaras de kiwi y usarlas en tus plantas

Otro aporte clave es su pH ligeramente ácido , que facilita la disolución de los nutrientes en el suelo y permite que las raíces los absorban mejor. También, al tener una temperatura más templada que la del agua de la canilla, evita el “shock térmico” en las plantas, un problema común en riegos con agua fría de cañería .

Recolectar agua de lluvia es una práctica sustentable y económica. Ahorrar agua potable es cada vez más importante en Mendoza , donde los períodos de sequía y las altas temperaturas hacen indispensable optimizar el riego. Además, este recurso natural ayuda a limpiar las hojas del polvo y contaminantes, lo que mejora la fotosíntesis y aporta un brillo visible en el follaje tras una tormenta.

Muchos jardineros coinciden en que, después de la lluvia, las plantas lucen más intensas y saludables. La combinación de humedad, oxigenación y nutrientes genera un efecto revitalizante, imposible de lograr con agua de red. Por eso, sumar este recurso a la rutina de jardinería es un hábito con múltiples beneficios para el medioambiente y el bolsillo.

agua de lluvia después de la lluvia para las plantas Juntar agua de lluvia para las plantas, una práctica ampliamente difundida

Consejos para recolectar y usarla en casa

Reunir agua de lluvia no requiere grandes instalaciones. Algunos métodos simples son:

Colocar recipientes amplios en patios o balcones para juntar la mayor cantidad posible.

Usar tanques o barriles con tapa para evitar mosquitos.

Instalar canaletas en techos y dirigir el agua hacia contenedores.

Filtrar hojas e impurezas con malla antes de usarla.

Usar el agua en la semana para evitar estancamiento.

Aplicar también en la limpieza de pisos o herramientas de jardinería.

Estas acciones simples permiten aprovechar un recurso gratuito que la naturaleza ofrece generosamente. El agua de lluvia no es solo una alternativa natural para la jardinería de tus plantas: es una estrategia de cuidado ambiental y de consumo responsable./Canal26.