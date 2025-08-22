Guía práctica para detectar exceso de riego en plantas y corregirlo

Cuidado de plantas

En la jardinería, regar de más puede ser fatal. Descubrí cómo detectar el exceso de agua en tus plantas y qué hacer para evitar que se enfermen.

 Por Analía Martín

En Mendoza y en muchas regiones del país, el cuidado de las plantas es un hábito que une pasión, paciencia y conocimiento. Pero uno de los errores más comunes en la jardinería es el exceso de agua: un problema que puede enfermar a las especies tanto de interior como de exterior.

Reconocer las señales tempranas es clave para evitar daños irreversibles. Las raíces ahogadas y los hongos son el principal riesgo del riego excesivo. Por eso, antes de insistir con la regadera, conviene aprender a interpretar lo que nos dicen nuestras plantas.

Señales visibles en las plantas

Cada señal es un llamado de atención ajustar en la jardinería y, en este caso, suspender el riego y revisar las raíces. Existen síntomas que indican claramente que una planta está recibiendo demasiada humedad:

  • Hojas amarillas en especies de interior como potus o filodendros.
  • Bordes negros en azaleas y jazmines, producidos por la acumulación de agua en sustratos húmedos.
  • Manchas blandas en sansevierias o magnolias, que revelan tejidos saturados.
  • Hojas caídas en la Cuna de Moisés, pese a que los tallos siguen firmes.
  • Podredumbre en cactus y suculentas, visible en la base marrón y blanda.
Qué hacer para salvar tus plantas

La buena noticia es que, con medidas simples, se pueden revertir los daños. Algunas acciones recomendadas son:

  • Suspender el riego durante varios días y permitir que la tierra se seque.
  • Retirar hojas dañadas para que la energía se concentre en nuevos brotes.
  • Cambiar la maceta y el sustrato en casos de pudrición de raíces.
  • Aplicar fungicidas preventivos para evitar la aparición de hongos.
  • Regular la frecuencia del riego, especialmente en climas secos donde las lluvias son escasas.
Un riego controlado y adaptado a cada especie es la mejor forma de prevención. En Mendoza, donde el clima varía entre veranos intensos e inviernos fríos, es fundamental conocer las necesidades hídricas de cada planta. Observar, tocar la tierra y esperar el momento adecuado para regar puede marcar la diferencia entre una planta sana y una condenada a enfermar./Infopico.

