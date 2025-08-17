Barato y sencillo

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

Un truco de jardinería para amantes de las plantas y obtener una manzanilla desde un saquito de té. Además, los asombrosos beneficios de esta planta.

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

 Por Analía Martín

Cultivar plantas en casa puede ser más simple de lo que imaginás. Con un truco fácil, un saquito de té se transforma en el inicio de tu propia manzanilla fresca, perfecta para infusiones y con múltiples beneficios. Es un método económico y práctico, ideal para quienes recién se inician en la jardinería.

¿Se puede cultivar manzanilla desde un saquito de té?

Sí, y el proceso es más sencillo de lo que parece. Sólo hay que abrir el saquito y esparcir su contenido sobre un cantero o maceta con tierra fértil. Luego, cubrir con una fina capa de sustrato, regar suavemente y ubicar el recipiente en un lugar soleado. La germinación suele ocurrir entre los 7 y 14 días, dependiendo de la humedad y la temperatura.

Lee además
Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas
Jardinería sustentable

Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas
Plantas de interior: el truco casero que acelera el crecimiento de tu cinta
Simple y efectivo

Plantas de interior: el truco casero que acelera el crecimiento de tu cinta

Para que la planta crezca fuerte y saludable, es importante mantener el riego regular y asegurarse de que reciba entre 4 y 6 horas de sol diario. En aproximadamente dos a tres meses ya se pueden cosechar las flores, momento ideal para secarlas y guardarlas para infusiones.

flor de manzanilla de cerca, jardinería
Flor de manzanilla de cerca | Truco para cultivarla desde un saquito de té

Flor de manzanilla de cerca | Truco para cultivarla desde un saquito de té

Beneficios y usos de la manzanilla

Esta planta no sólo es decorativa, sino también un clásico de la medicina natural. Su versatilidad la convierte en una de las plantas más valiosas para tener en casa, ya sea para uso interno o tópico. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Mejora la digestión y alivia malestares como gases o cólicos.
  • Reduce la inflamación y calma dolores leves.
  • Relaja y ayuda a dormir, gracias a su efecto sedante suave.
  • Alivia síntomas de resfrío y molestias en la garganta.
  • Protege la piel, aplicándose en compresas para calmar irritaciones.
flores de manzanilla, jardinería (1)
Truco para cultivar manzanilla

Truco para cultivar manzanilla

Contraindicaciones a tener en cuenta

Aunque es segura para la mayoría de las personas, la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en quienes son sensibles a las plantas de la familia Asteraceae. Durante el embarazo o la lactancia, lo mejor es consultar con un médico antes de consumirla. También es importante evitar su uso si se toman anticoagulantes o sedantes, ya que podría potenciar sus efectos.

Cultivar manzanilla desde un saquito de té es una idea creativa y accesible que combina jardinería y bienestar. Con cuidados básicos, podés disfrutar de una planta aromática, medicinal y útil durante todo el año./Canal26.

Temas
Seguí leyendo

Truco de jardinería: cómo hacer un terrario con botellas de vidrio para decorar tu hogar

El truco para lograr que tus cactus florezcan con cuidados simples pero efectivos

Jardinería: el truco del laurel en la bacha que te sorprenderá

Conocé el horóscopo para este domingo 17 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

Cómo los perros usan los "ojos de cachorro" para conmover a los humanos

Conocé el horóscopo para este sábado 16 de agosto: qué dicen los astros para los signos

¡Qué tesoro tenés en casa! Creá algo único con lapiceras viejas y olvidate del caos

LO QUE SE LEE AHORA
Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo
Conducta canina

Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

Las Más Leídas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Te Puede Interesar

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro