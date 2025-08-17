El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

Cultivar plantas en casa puede ser más simple de lo que imaginás. Con un truco fácil, un saquito de té se transforma en el inicio de tu propia manzanilla fresca, perfecta para infusiones y con múltiples beneficios. Es un método económico y práctico, ideal para quienes recién se inician en la jardinería.

¿Se puede cultivar manzanilla desde un saquito de té? Sí, y el proceso es más sencillo de lo que parece. Sólo hay que abrir el saquito y esparcir su contenido sobre un cantero o maceta con tierra fértil. Luego, cubrir con una fina capa de sustrato, regar suavemente y ubicar el recipiente en un lugar soleado. La germinación suele ocurrir entre los 7 y 14 días, dependiendo de la humedad y la temperatura.

Para que la planta crezca fuerte y saludable, es importante mantener el riego regular y asegurarse de que reciba entre 4 y 6 horas de sol diario. En aproximadamente dos a tres meses ya se pueden cosechar las flores, momento ideal para secarlas y guardarlas para infusiones.

flor de manzanilla de cerca, jardinería Flor de manzanilla de cerca | Truco para cultivarla desde un saquito de té Beneficios y usos de la manzanilla Esta planta no sólo es decorativa, sino también un clásico de la medicina natural. Su versatilidad la convierte en una de las plantas más valiosas para tener en casa, ya sea para uso interno o tópico. Entre sus principales beneficios se destacan:

Mejora la digestión y alivia malestares como gases o cólicos.

y alivia malestares como gases o cólicos. Reduce la inflamación y calma dolores leves.

y calma dolores leves. Relaja y ayuda a dormir , gracias a su efecto sedante suave.

, gracias a su efecto sedante suave. Alivia síntomas de resfrío y molestias en la garganta.

y molestias en la garganta. Protege la piel, aplicándose en compresas para calmar irritaciones. flores de manzanilla, jardinería (1) Truco para cultivar manzanilla Contraindicaciones a tener en cuenta Aunque es segura para la mayoría de las personas, la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en quienes son sensibles a las plantas de la familia Asteraceae. Durante el embarazo o la lactancia, lo mejor es consultar con un médico antes de consumirla. También es importante evitar su uso si se toman anticoagulantes o sedantes, ya que podría potenciar sus efectos. Cultivar manzanilla desde un saquito de té es una idea creativa y accesible que combina jardinería y bienestar. Con cuidados básicos, podés disfrutar de una planta aromática, medicinal y útil durante todo el año./Canal26.

