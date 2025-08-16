Flores todo el año

Cómo cultivar el rosal de Banksia y el sorprendente uso que le podés dar en tu jardín

Descubrí una de las plantas trepadoras más bellas paratu jardín y aprendé cómo usarla para embellecer tu hogar durante todo el año.

 Por Analía Martín

Si buscás plantas que combinan belleza, resistencia y una floración prolongada, el rosal de Banksia es una opción que no decepciona. Esta trepadora puede llenar de color y aroma tu jardín, cubrir estructuras y crear espacios encantadores durante gran parte del año.

Una joya de la jardinería sin espinas

Originario de Asia Oriental, el rosal de Banksia gana popularidad en jardines de todo el mundo por su capacidad de adaptarse a distintos climas y su abundante floración. A diferencia de otros rosales, no tiene espinas, lo que lo hace ideal para patios con niños o para quienes prefieren evitar pinchazos. Sus flores, en tonos amarillo pálido y con perfume suave, pueden verse casi todo el año, aportando un toque romántico y elegante a cualquier rincón verde.

rosal de Banksia en pérgola, jardinería
La pérgola de un jardín decorado con una frondosa Banksia

Cuidados básicos para su cultivo

El rosal de Banksia no es una planta exigente, pero para disfrutar de su máxima floración necesita pleno sol. En climas muy calurosos, lo recomendable es ofrecerle sombra parcial en las horas más intensas. Crece en casi cualquier tipo de suelo, incluso en terrenos pobres, y tolera la sequía. Aun así, agradecerá riegos moderados que mantengan la tierra fresca, sobre todo en primavera y verano. Además, podarlo después de la floración ayuda a mantener su forma y estimular nuevos brotes.

rosal de Banksia en galería, jardinería
Decorar pasillos de jardines con esta hermosa planta

Usos decorativos y funcionales de esta planta

Gracias a su crecimiento vigoroso y follaje denso, el rosal de Banksia es perfecto para:

  • Crear cercos naturales que aporten privacidad y belleza.
  • Cubrir pérgolas o muros con un manto verde y flores aromáticas.
  • Enmarcar entradas o caminos para lograr un efecto visual impactante.

Su versatilidad lo convierte en una pieza clave para quienes disfrutan la jardinería creativa y desean integrar naturaleza y diseño en un mismo espacio. Con cuidados mínimos y un buen plan de ubicación, esta planta puede transformar un jardín común en un entorno digno de revista./TN.

