Peligro de garrapatas en el jardín: las 2 plantas que las atraen

En jardinería, las plantas que seleccionamos pueden influir directamente en la presencia de parásitos como las garrapatas. Algunas especies crean microclimas húmedos y sombreados que favorecen su proliferación, poniendo en riesgo la salud de nuestras mascotas y familia. Saber cuáles evitar es clave para un jardín seguro.

Hiedra: el refugio perfecto para parásitos La hiedra es una planta trepadora muy popular para cubrir muros y vallas, pero su follaje denso y enredado, cuando alcanzan grandes dimensiones, ofrece escondites ideales para roedores que pueden portar garrapatas. A su vez, la capacidad para retener humedad en la base favorece el ciclo de vida de estos parásitos. Además, su rápido crecimiento dificulta la ventilación y la exposición al sol, dos factores que ayudan a controlar las plagas. Si decidís mantenerla, es fundamental podar con regularidad y evitar que toque el suelo.

hiedra, jardinería Hiedra una de las plantas que favorece la proloferación de garrapatas Helecho: humedad constante bajo sus hojas El helecho es muy apreciado por su aspecto tropical y su resistencia, pero sus hojas voluminosas mantienen la humedad del suelo y ofrecen sombra permanente, lo que genera un ambiente perfecto para las garrapatas. Este tipo de planta también atrae insectos pequeños que sirven de alimento a otros animales huéspedes de parásitos. En jardines con mascotas o niños, se recomienda sustituirlo por especies que favorezcan la ventilación y el secado rápido del terreno.

helecho, jardinería Helecho una de las plantas que favorece la proloferación de garrapatas Cómo reducir el riesgo de garrapatas en jardinería Para mantener tu jardín libre de estos parásitos, es importante combinar una correcta elección de plantas con buenas prácticas de jardinería. Podar regularmente, evitar acumulación de hojas y controlar la humedad son pasos esenciales. También se pueden incorporar especies repelentes como lavanda, romero, citronela o menta, que además aportan aroma y color al espacio. Un jardín bien diseñado y cuidado no solo es más estético, sino también más seguro para todos sus habitantes./La voz del interior.

