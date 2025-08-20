Planta trepadora versátil

Ni hiedra ni jazmín: por qué la Basella alba es las plantas trepadoras, la más especial

La planta trepadora Basella alba sorprende en la jardinería doméstica por su rápido crecimiento, su valor nutricional y la facilidad de cuidado.

 Por Analía Martín

Las plantas que transforman espacios con rapidez y poco esfuerzo siempre despiertan interés entre los aficionados a la jardinería. Dentro de ese grupo, la Basella alba, también llamada espinaca de Malabar, se ha ganado un lugar destacado gracias a su crecimiento veloz y a su versatilidad.

Una trepadora distinta a las demás

A diferencia de la hiedra o el jazmín, la Basella alba es capaz de cubrir en pocas semanas muros, pérgolas y balcones con un verde intenso y brillante. Puede alcanzar hasta diez metros de largo en condiciones favorables, lo que la convierte en una aliada estratégica para generar sombra, privacidad o simplemente embellecer estructuras hogareñas en tiempo récord. Su follaje carnoso y en forma de corazón agrega un atractivo estético que muchos jardineros urbanos valoran.

Además de su valor ornamental, esta especie es comestible y altamente nutritiva. Sus hojas pueden consumirse crudas en ensaladas, salteadas como verdura o incorporadas en sopas y guisos, aportando vitaminas A y C, hierro, calcio y antioxidantes. En Asia es un ingrediente habitual, y en América Latina comienza a ganar popularidad entre quienes buscan sumar alimentos frescos y saludables desde la huerta propia.

Basella alba en la jardinería y la cocina

El cuidado de esta trepadora no exige experiencia avanzada. Tolera el calor intenso, se adapta tanto a tierra como a macetas profundas y se multiplica fácilmente por esquejes, lo que la hace accesible para principiantes. Solo requiere riego frecuente, buena exposición solar y un suelo enriquecido con materia orgánica.

Algunos consejos básicos para su cultivo:

  • Prefiere el sol pleno, aunque tolera algo de sombra.
  • Necesita humedad constante, sin encharcamientos.
  • Se recomienda abonar con nitrógeno cada dos semanas.
  • Puede reproducirse con tallos podados o semillas.
Entre las plantas trepadoras, se destaca la Basella alba | fruto de Basella alba

Su perfil ecológico también es un punto fuerte. Al crecer en vertical, optimiza el espacio en jardines pequeños y favorece la biodiversidad urbana, convirtiéndose en una pieza ideal para proyectos de jardinería sustentable. Otro detalle curioso es que la Basella alba puede florecer en otoño o invierno si recibe menos de 13 horas de luz, aunque en climas fríos su desarrollo se enlentece. Incluso sus frutos, aunque no suelen comerse, poseen pigmentos que se investigan para usos cosméticos y artesanales.

La Basella alba no es solo una trepadora más: cubre, decora, alimenta y lo hace rápido. Es la respuesta ideal para quienes buscan sumar verde a sus hogares sin largas esperas por ser una planta que combina estética, practicidad y sustentabilidad en partes iguales./LN.

