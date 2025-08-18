Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas más apreciadas en jardinería, especialmente por su resistencia y versatilidad. Esta especie trepadora, originaria del sudeste asiático, se ha ganado un lugar en los hogares gracias a su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y a su bajo mantenimiento.

Además de ser un recurso decorativo, tiene la ventaja de purificar el aire, absorbiendo sustancias contaminantes como el formaldehído y el benceno, lo que mejora la calidad del entorno dentro de la casa. Una de sus características más destacadas es que crece perfectamente con luz indirecta o en espacios con poca luminosidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para rincones que muchas veces quedan relegados en la decoración.

lugar ideal para el potus, jardinería.png Potus: una de las plantas estrella entre las especies de interiores Jardinería en espacios húmedos: por qué elegir plantas en el baño Entre todas las opciones para decorar con plantas, el potus destaca por prosperar en ambientes húmedos, como el baño. Estos espacios, que suelen contar con ventanas pequeñas o sin acceso directo al sol, se vuelven ideales para que la planta aproveche la humedad ambiental y se mantenga verde y vigorosa.

Más allá de lo estético, incorporar un potus en el baño significa sumar frescura, vitalidad y un toque natural que transforma la percepción de este ambiente cotidiano. El vapor de las duchas y los cambios de temperatura no la afectan, lo que la convierte en una aliada perfecta para dar vida a un lugar que pocas veces se decora con vegetación.

potus.png De las plantas ideales para poner en el baño, el potus es la predilecta Consejos de cuidado para un potus saludable Aunque el potus es considerado de bajo mantenimiento, existen recomendaciones que favorecen su crecimiento. Es fundamental usar macetas con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. En la mayoría de los casos, un riego semanal es suficiente, aunque en el baño la humedad del ambiente permite espaciar aún más. Otro consejo útil es rotar la maceta de vez en cuando para que todas sus hojas reciban la luz de manera equilibrada. Así se evita un crecimiento desigual y se garantiza que la planta conserve su aspecto saludable. Con estos cuidados simples de jardinería, tu potus se mantendrá en perfectas condiciones durante todo el año./MN de Golfo.

