Anti humedad

Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar

Descubre cómo las plantas y la jardinería pueden renovar espacios inesperados del hogar con un aliado verde que sorprende por su resistencia.

Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar

Plantas en el baño: el secreto de la jardinería que transforma tu hogar

 Por Analía Martín

El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas más apreciadas en jardinería, especialmente por su resistencia y versatilidad. Esta especie trepadora, originaria del sudeste asiático, se ha ganado un lugar en los hogares gracias a su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y a su bajo mantenimiento.

Además de ser un recurso decorativo, tiene la ventaja de purificar el aire, absorbiendo sustancias contaminantes como el formaldehído y el benceno, lo que mejora la calidad del entorno dentro de la casa. Una de sus características más destacadas es que crece perfectamente con luz indirecta o en espacios con poca luminosidad, lo que lo convierte en una opción atractiva para rincones que muchas veces quedan relegados en la decoración.

Lee además
Peligro de garrapatas en el jardín: las 2 plantas que las atraen
Prevención desde el jardín

Peligro de garrapatas en el jardín: las 2 plantas que las atraen
El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té
Barato y sencillo

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té
lugar ideal para el potus, jardinería.png
Potus: una de las plantas estrella entre las especies de interiores

Potus: una de las plantas estrella entre las especies de interiores

Jardinería en espacios húmedos: por qué elegir plantas en el baño

Entre todas las opciones para decorar con plantas, el potus destaca por prosperar en ambientes húmedos, como el baño. Estos espacios, que suelen contar con ventanas pequeñas o sin acceso directo al sol, se vuelven ideales para que la planta aproveche la humedad ambiental y se mantenga verde y vigorosa.

Más allá de lo estético, incorporar un potus en el baño significa sumar frescura, vitalidad y un toque natural que transforma la percepción de este ambiente cotidiano. El vapor de las duchas y los cambios de temperatura no la afectan, lo que la convierte en una aliada perfecta para dar vida a un lugar que pocas veces se decora con vegetación.

potus.png
De las plantas ideales para poner en el baño, el potus es la predilecta

De las plantas ideales para poner en el baño, el potus es la predilecta

Consejos de cuidado para un potus saludable

Aunque el potus es considerado de bajo mantenimiento, existen recomendaciones que favorecen su crecimiento. Es fundamental usar macetas con buen drenaje, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. En la mayoría de los casos, un riego semanal es suficiente, aunque en el baño la humedad del ambiente permite espaciar aún más.

Otro consejo útil es rotar la maceta de vez en cuando para que todas sus hojas reciban la luz de manera equilibrada. Así se evita un crecimiento desigual y se garantiza que la planta conserve su aspecto saludable. Con estos cuidados simples de jardinería, tu potus se mantendrá en perfectas condiciones durante todo el año./MN de Golfo.

Temas
Seguí leyendo

Cómo cultivar el rosal de Banksia y el sorprendente uso que le podés dar en tu jardín

Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas

Plantas de interior: el truco casero que acelera el crecimiento de tu cinta

Jardinería y decoración: cómo hacer una fuente para tu jardín fácil y económica

Cómo cuidar la planta Rosario y mantenerla siempre saludable

Científicos estudian una planta que crece en Mendoza con potencial para inhibir el crecimiento tumoral

Cómo usar cal en plantas para protegerlas y fortalecer su crecimiento

Jardinería: qué planta evitar en casa según el feng shui

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú. 
el conductor se fugó

Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el conductor se fugó

El Paso Los Libertadores permanece cerrado este lunes 18 de agosto
Alta Montaña

El Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este lunes 18 de agosto: cuándo podría reabrir

Nuevo aumento de combustible en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF
AJUSTE

Nuevo aumento de combustibles en Mendoza: cómo quedaron los precios en YPF

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3296 del domingo 17 de agosto

La víctima del accidente fatal en Maipú tenía 51 años.
acceso este y juan isidro maza

Trágica muerte de una mujer en Maipú: qué pasó

Te Puede Interesar

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno y bancos.
Politica Monetaria

Licitación de Bonos: se cerró un capítulo en la pulseada entre Gobierno nacional y bancos

Por Marcelo López Álvarez
El Paso Internacional Los Libertadores será habilitado este martes
Atención

Habilitan el Paso Internacional Los Libertadores este martes: a partir de qué hora

Por Sitio Andino Sociedad
Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas.
Fin de temporada

Comerciantes de Mendoza anticipan descuentos en la ropa de invierno para enfrentar la caída en las ventas

Por Natalia Mantineo